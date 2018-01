Duelo en CES 2018: Alexa de Amazon contra Google Assistant

(Tomada de la Red)

La asistente de Amazon, Alexa, continúa su rápida expansión por todo tipo de dispositivos. Entre las novedades presentadas en Las Vegas con Alexa incorporada se encuentran televisiones, altavoces, un refrigerador y un horno, un interruptor de luz, una alarma antiincendios, una computadora de Windows, un espejo para el baño y un vehículo eléctrico, aunque no saldrán al mercado hasta 2019.Y todo esto antes de que comience la feria oficialmente el martes.Ya hace un año Amazon se convirtió en el claro vencedor de la CES por sus numerosas colaboraciones, con lo que atrajo la atención de Google.El gigante de Internet vuelve ahora a tener una gran presencia en la feria tecnológica después de años para hacer propaganda de su Google Assistant.En su pabellón no está escrito "Google" sino "Hey Google", el comando de activación del asistente. Estas palabras brillan desde los carteles de neón de grandes hoteles y aparecen en el lateral del monorraíl, cuyo diseño se ha modificado para la ocasión.Amazon consiguió un éxito en el mercado, para sorpresa de muchos en el sector tecnológico, con su altavoz conectado Echo.La familia de productos Echo, con y sin cámara, es cada vez mayor. De hecho, según Amazon, fue un superventas en Navidad, aunque el comerciante online no mencionó cifras concretas, como de costumbre.En todo caso, los altavoces conectados son los grandes ganadores del sector. La Consumer Technology Association (CTA) calcula que en 2018 se venderán solo en Estados Unidos 43,6 millones de ejemplares. Esto supone una subida del 60 por ciento en comparación con el año anterior. Se espera que el volumen de ventas se duplique hasta los 3.800 millones de dólares.Google asegura que desde el lanzamiento de su modelo más pequeño, Home Mini, en octubre, se ha vendido más de un dispositivo por segundo.Además, Siri está presente en la Las Vegas en los productos interconectados de otros fabricantes. A través de la plataforma Homekit, Apple permite manejar todos los aparatos interconectados del hogar de distintas marcas a través de una app de iPhone.Con información de TN.COM.AR