Acer lanza una super PC gamer durante el CES 2018

Durante el arranque del CES 2018, Acer lanzó su Predator Orion 9000. Se trata de una de las PCs más potentes del mundo, con un procesador Intel Core i9 Extreme Editioncon 18 núcleos de procesamiento y 36 hilos. Está refrigerada por agua y la tecnología IceTunnel 2.0.Este equipo también tendrá hasta 128GB de memoria RAM DDR4 de cuatro canales y, para ser más potente en gaming, dos GTX 1080 Ti en SLI. Según la firma, también habrá un modelo del Predator Orion con 4 tarjetas AMD Radeon VEGA.En lo que respecta a conectividad, la PC ofrece 2 puertos USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), un tipo C y un tipo A; 8 puertos USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), un tipo C y siete tipos A; 2 USB 2.0 Tipo A (480 Mbps); 2 ranuras M.2 y 4 ranuras PCIe x16.Hasta el momento, la firma no aseguró si este equipo llegará o no al mercado local.