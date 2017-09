Aplicaciones que protegen información de tu smartphone

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El smartphone es más que un simple celular, pues en él se guardan contactos, contraseñas, correos, fotos, etcétera, cuya pérdida pondría en riesgo la seguridad.



Si te robaron o perdiste tu dispostivo, aquí te mostramos algunas aplicaciones que te ayudarán a localizarlo o te permitirán eliminar todos tus datos.



Find my iPhone:



Esta aplicación trabaja con ayuda del servicio iCloud, desde el cual puedes activar el Modo Perdido para que comience el rastreo de tu iPhone. También dispone de una función que borra el contenido de tu teléfono y lo restaura a su versión de fábrica; tus archivos eliminados se guardan en iCloud.



Where's my Droid:



Obtiene la localización GPS de tu dispositivo. En su versión Pro saca fotos con la cámara para identificar quién lo usa y te permite bloquear el acceso a tu teléfono volviéndolo inservible. Además, la función de borrado eliminará tu información para evitar que caiga en manos indeseadas.



McAfee:



Disponible para dispositivos iOS y Android, este antivirus también te protege si te roban el teléfono. Sólo debes iniciar sesión en su página de internet para utilizar el localizador móvil; el cual activa la cámara del smartphone y toma una foto de la persona que lo usa; posteriormente te manda por correo la foto y la localización de tu dispositivo.



Lookout:



Cuando tu smartphone está por descargarse, su función Signal Flare guarda su ubicación. Su versión Premium te permite bloquear tu teléfono y borrar sus datos. Es compatible para iOS y Android.



Prey:



Posee de un localizador móvil GPS que manda un reporte de la ubicación de tu teléfono; además, si éste se encuentra en modo silencioso puedes activar la alarma antirrobo que sonará a su máximo volumen.



Asimismo, toma fotos de quien usa el smartphone. Su versión Premium te permite eliminar todos tus datos. Prey es compatible con iOS y Android.



Cerberus:



Compatible sólo para dispositivos Android, muestra la localización de tu móvil y lo bloquea con un código. Una particularidad es que, además de tomar fotos, también puede grabar videos para identificar a la persona que use tu celular.



Lost Android:



Toma fotografías y graba sonidos, también elimina el contenido de tu tarjeta SD. Desde su página web puedes accionar alarmas.