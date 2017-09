Las mejores Apps de belleza para tu smartphone

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En la actualidad existen muchas maneras de mantenernos a la vanguardia, sobre temas de moda y belleza, pero hoy queremos compartirte una forma muy cool que te hará ser todo un fashionista desde tu celular. Estamos hablando de las mejores aplicaciones que debes descargar para estar siempre al pendiente de todas las tendencias.



1.- Pose



Si quieres saber qué es lo que todas las celebridades están usando y dónde lo puedes conseguir, tienes que descargar esta App, es totalmente gratuita, y te ayudará a obtener de primera mano los atuendos más in del momento.



2.- Video tutorial hairstyle for each day



¿Alguna vez quisiste saber cómo se hacen los peinados más elaborados? Pues en esta aplicación puedes encontrar todo lo que necesitas saber para hacerlos, ya que cuenta con una serie de tutoriales en vídeo, que te enseñarán de la manera más sencilla cómo recrear desde cero un peinado tan sofisticado como esos.



3.- Beautylish: Makeup Beauty Tips



Aquí puedes encontrar todos los hacks de belleza que has visto en Instagram y lo mejor es que te enseñarán cómo hacerlos de la manera más simple, también puedes comprar ciertas marcas de maquillaje directamente de esta aplicación. Es gratuita y está disponible para todos los dispositivos.



4.- Nail Art Tutorials |free app|



Para mantenerte al tanto sobre las tendencias de uñas que tus celebridades favoritas están usando, tienes que descargar esta aplicación, que contiene tutoriales muy sencillos de realizar de cómo conseguir diseños de uñas súper increíbles y de manera muy fácil.