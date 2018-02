Google trabaja en un "Netflix de los videojuegos" que funcionará a través de Chromecast

(Tomada de la Red)

Google estaría trabajando en crear su propio servicio de videojuegos mediante streaming, una especie de Netflix de los videojuegos que los usuarios podrían disfrutar a través de sus dispositivos Chromecast.El streaming de videojuegos no es ninguna novedad. Actualmente ya existen servicios como PlayStation Now de Sony y GeForce Now de Nvidia. Sin embargo, estos exigen de un ordenador o un dispositivo algo costoso (como una consola) para poder funcionar.La idea de Google sería aprovechar la tecnología de los Chromecast para hacer streaming de juegos desde los servidores de Google, dispositivos que tienen un precio de apenas entre 35 y 80 dólares, indica Informe21 El nombre clave del nuevo servicio es “Yeti”, pero no está claro qué clase de juegos será los que ofrecerá. En el dado caso de que solo sean juegos móviles, no estaría muy lejos de lo que hoy en día pueden hacer los Chromecast, pero si se trata de juegos “Triple A” disponibles a través de estos pequeños dispositivos, sería una propuesta muy interesante.Además, rumores también aseguran que Google estaría preparando su propia consola con mando de control para ofrecerla junto al servicio.