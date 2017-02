Los 5 síntomas más comunes de la esclerosis múltiple

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Casi 200 personas son diagnosticadas con Esclerosis Múltiple (EM) a la semana. Se unen a los 2.5 millones de personas que viven con esta condición crónica a nivel mundial.



¿Sabes qué es?



Es una enfermedad crónica inflamatoria del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal). Ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo erróneamente ataca las sustancias grasas que protegen las fibras en los nervios del cerebro y médula espinal.



Cualquiera puede tener esclerosis múltiple, pero las mujeres tienen el doble de posibilidades, y usualmente se diagnostica entre los 15 y 60 años. Tus probabilidades aumentan si corre en tu familia, o cualquier otra enfermedad autoinmune.



De hecho, tener un historial con mononucleosis o ser fumadora también eleva el riesgo.



Pero si tuvieras EM… ¿lo sabrías? En la etapa más temprana, los síntomas pueden ir y regresar, pero Siempre hay que echarle ojo a estos 5:



Debilidad y fatiga



Más o menos el 80% de las personas en etapa temprana de EM sufre debilidad muscular sin razón alguna, la cual inicia en las piernas.



También podrías sufrir hormigueo y entumecimiento, quizá junto con fatiga crónica. Este cansancio excesivo aparecerá de la nada y mejorará con el tiempo.



Problemas de visión



Si tu visión parece empeorar, podría ser porque estás mucho tiempo viendo la televisión o la compu… o podría ser que estés envejeciendo, como todos.



Pero en algunos casos, podría ser síntoma de esclerosis múltiple, ya que la enfermedad puede causar que el nervio óptico del ojo se inflame. Si parte de tu campo de visión se nubla y empiezas a ver borroso, consúltalo con tu doc.



Dolor y espasmos musculares



Personas con Esclerosis Múltiple desarrollan dolor en las piernas, rigidez muscular y espasmos. De acuerdo a reportes mundiales, el 55% de las personas con EM sufren dolor significativo en algún punto, y las mujeres sufren de este síntoma más que los hombres.



Problemas de vejiga



¿Vas al baño todo el tiempo o sientes que no puedes llegar lo suficientemente rápido? No asumas que es por tu edad, los síntomas de la esclerosis múltiple a veces incluyen ir al baño frecuentemente, grandes ganas e incontinencia.



De hecho, la disfunción sexual también puede ser un síntoma.



Problemas de memoria



Dado que la EM afecta el sistema nervioso, son muy comunes los problemas cognitivos. Podría ser que empiece a fallarte la memoria, tu forma de hablar, no puedas organizarte o notes que te sea cada vez más difícil concentrarte.



Con eso dicho, sólo el 5 al 10% de las personas con EM tienen problemas cognitivos significativos que afecten su vida diaria.



Si sospechas que tienes Esclerosis Múltiple, empieza por consultarlo con tu doctor de cabecera, quien deberá recomendarte con un neurólogo.



Seguramente te harán estudios neurológicos y de visión, a veces hasta podrían hacer una prueba de médula espinal.



La EM no es difícil de diagnosticar… aunque sí toma su tiempo. Presta atención a los síntomas y no te abstengas de pedir una segunda opinión, ahora en día muchas personas no tienen un diagnóstico correcto.



Que nada te detenga… estamos hablando de tu salud.