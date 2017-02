Consejos para aumentar tu seguridad en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Este 7 de Febrero se conmemora el Día del Internet Seguro y para crear conciencia sobre el uso seguro de la red, Facebook brinda algunos consejos y herramientas para aumentar la seguridad.



1. Activa las alertas de inicio de sesión



Conocida como autenticación de dos etapas, las Aprobaciones de Inicio de Sesión ofrecen un nivel extra de seguridad cuando las personas acceden a su cuenta de Facebook desde un dispositivo diferente.



De esta manera, las personas recibirán un código para completar el proceso de inicio de sesión.



2. Refuerza la seguridad con llaves físicas



Las Configuraciones de Seguridad permiten activar llaves físicas de seguridad para iniciar la sesión mediante dispositivos USB o NFC.



Las llaves de seguridad usan el estándar universal de segundo factor (U2F) de la FIDO Alliance y pueden ser adquiridas a través de empresas como Yubico.



3. Define una contraseña compleja



Asegura que tu contraseña tenga por lo menos seis caracteres e intenta usar una combinación compleja que incluya números, letras y símbolos.



Si recibes un mensaje informándote que la contraseña no es lo suficientemente fuerte, intenta combinar letras mayúsculas y minúsculas.



Tu contraseña de Facebook debe ser distinta a las otras contraseñas que usas para acceder a otros servicios como email o tu cuenta de banco.



4. Crea contactos de confianza



Selecciona amigos con los cuales puedes entrar en contacto en caso de que necesites ayuda con tu cuenta de Facebook.



Basta con agregar de tres a cinco contactos de confianza, que puedas localizar fácilmente por teléfono, en caso de que hayas olvidado tu contraseña y no tengas acceso a tu cuenta de email.



5. Conoce cómo lidiar con el spam



Si hiciste clic en spam o si tu cuenta está creando publicaciones, eventos, grupos o páginas no deseadas, existen herramientas para remover este tipo de contenidos.



Puedes, por ejemplo, verificar el historial de acceso a la cuenta para verificar si hay accesos sospechosos, analizar las publicaciones y likes recientes o verificar el registro de actividades para excluir el contenido no deseado.



6. Phishing



El phishing es un intento malicioso de obtener acceso a tu cuenta o información personal, generalmente engañándote para que coloques tu contraseña y otra información confidencial en un sitio falso.



Presta atención a mensajes con errores ortográficos, enlaces que conduzcan a destinos diferentes de los indicados en el email o mensajes que soliciten información personal.



Facebook nunca te pedirá la contraseña de tu cuenta o datos como el número de contribuyente o tu tarjeta de crédito. Recuerda que puedes denunciar emails de phishing por correo a phish@fb.com o en los enlaces de denuncia de Facebook.



7. Elige bien quién puede ver tus publicaciones



En Facebook puedes utilizar el selector de audiencia para definir quién quieres que vea tus publicaciones: sólo tus amigos, cualquier persona o personas especialmente seleccionadas por ti.