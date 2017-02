Microsoft reta a todos a abrazar "civismo digital"

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Como parte de las festividades del Día del Internet Seguro, la compañía Microsoft decidió desafiar a todo el mundo a abrazar "la civilidad digital" para tener un trato de respeto y dignidad en línea.



Microsoft realizó una investigación entre adultos y adolescentes en 14 países llamada “Digital Civility Index” (DCI) para medir las actitudes y percepciones de los adolescentes (13-17 años de edad) y adultos (edades 18-74) sobre el estado de civilidad digital de hoy en día.



Es así que se midió la exposición de por vida por los encuestados a varios riesgos en línea a través de cuatro categorías: de comportamiento, de reputación, sexuales y personales/intrusivo.



Cada categoría consta de varios riesgos individuales



Las calificaciones de DCI se calcularon utilizando el porcentaje de consumidores que estuvieron expuestos en algún momento a al menos uno de 17 riesgos en línea diferentes.



Los resultados muestran que una persona, en promedio, experimentó 2.2% de riesgos de seguridad en línea de los 17 incluidos en el estudio.



Los países que registran las lecturas de índice más bajo (y por lo tanto los más altos niveles de civismo digital de percepción) fueron el Reino Unido (45%) Australia (51%), y EU (5%), mientras que los países en el extremo inferior fueron Sudáfrica (78%), México (76%), y Rusia (74%).



México ocupa el lugar 13° en DCI



El 76% de los mexicanos mencionó haber estado expuesto a un riesgo en línea.



Intrusivo



Por su parte, el contacto no deseado (54%) fue el principal factor de riesgo intrusivo y tuvo la mayor incidencia de cualquier riesgo. Los riesgos intrusivos fueron significativamente más altos que el promedio internacional (59%, 50%).



Sexual



Los mexicanos reportaron una probabilidad mucho mayor de riesgos sexuales que sus contrapartes internacionales (46%, 29%).



El “sexting” no deseado (recibido o enviado, 39%) y la solicitación Sexual (25%) fueron los riesgos sexuales más comunes.



Comportamiento



Los mexicanos experimentaron tasas de riesgo conductual similares a las del exterior (41%, 39%).



El “Trolling” (24%) y el Treated mean (21%) fueron los conductores con mismo porcentaje en el estudio de Riesgos de comportamiento.



Reputación



La gente encontró riesgos de reputación a una tasa ligeramente superior frente a internacional (23% vs. 18%) liderado por Liderado por Doxing (13%) y Daño a la reputación personal (11%).



Los usuarios se volvieron menos confiados



La consecuencia más probable del riesgo a la exposición en línea fue una pérdida de confianza tanto online (43%) como offline (27%). Como resultado, la gente tendió a estar más estresada.



El 31% trató de contrarrestar los resultados negativos siendo más constructivo en su crítica de los demás.



Estos intentos de crítica constructiva fueron un poco superior frente a internacional (26%).