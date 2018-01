Científicos hallan que un tipo de proteína puede matar al feto en el embarazo

(Tomada de la Red)

Un equipo de investigadores del Instituto Médico Howard Hughes de Maryland (EE.UU.) encontró que una poderosa proteína antiviral podría jugar un papel importante en los abortos espontáneos y otras complicaciones del embarazo humano, según un estudio publicado hoy en la revista Science Immunology.El grupo de científicos, liderado por Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale, determinó que los interferones -cierto tipo de proteína antiviral que segrega el cuerpo humano- pueden ser la causa del fin de embarazos en ratones infectados por Zika.La conclusión de este estudio es que la potencia de los interferones, segregados para proteger al cuerpo de un virus o bacteria, sería la causa de la muerte del feto, no el virus en sí."Los resultados sugieren que la respuesta del huésped al virus es en realidad lo que termina el embarazo, no el virus en sí", apuntó la profesora Iwasaki, autora principal del informe.Cuando el cuerpo detecta un virus, las células liberan interferones -uno de los factores antivirales más potentes que genera el cuerpo-, que montan una defensa inmune rápida.Según la investigadora, este trabajo podría tener implicaciones para las mujeres embarazadas infectadas con Zika o las que sufren trastornos autoinmunes y que están tratando de tener un bebé.En el nuevo estudio, Iwasaki y sus colegas aparearon ratones hembra infectados por el Zika que carecían del receptor interferóncon machos que tenían una copia del mismo, indica Informe21 Cada hembra portaba una mezcla de fetos que carecían o tenían el receptor.Los fetos sin el receptor tenían niveles de virus más altos que aquellos con el receptor.Sin embargo, los fetos que sí tenían interferones fueron abortados de manera temprana durante el embarazo, según los resultados del informe.Es por eso que los investigadores concluyeron que la respuesta de este tipo de proteína antiviral es lo que termina con la vida del feto, no la presencia del virus Zika o de otros tipos de bacterias."Si pudiéramos prevenir o tratar la respuesta al interferón en mujeres con estas enfermedades, el embarazo podría ser mejor para ellas", finalizó Iwasaki.