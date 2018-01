Streaming gana terreno en los Globos de Oro

(Agencias)

Para nadie es nuevo que el streaming se ha convertido en una de las formas predilectas en que millones de personas disfrutan de sus series, películas, documentales y conciertos favoritos, que ve pueden ser vistas cuando se quiere y en la cantidad que se le requiera.Por ello tampoco es de extrañar que ese impacto se vea reflejado con mayor frecuencia en las entregas de premios.Este año las nominaciones a los Globos de Oro son testigo de ello, ya que de las cinco producciones que compiten por obtener la estatuilla a Mejor Serie de Drama, tres de ellas provienen de los servicios online, dos por parte de Netflix y una más de Hulu.El año pasado The Crown —que este año vuelve a competir— se coronó como la Mejor serie y este año busca repetir. En la parte de las series de comedia, el streaming también tiene presencia, de las cinco nominadas dos pertenecen a online, Master of none (Netflix) y The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video).Crítica: 93% de aprobaciónNominaciones Dos (Mejor Serie y Actriz)Premios: Desde que se estrenó ha ganado 17 premios entre ellos dos Golden Globes en 2017 a Mejor Serie y Actriz para Claire Foy.Relevancia: Considerada la producción más cara de Netflix, la serie sobre Isabel II de Inglaterra hizo historia el año pasado al coronarse como la Mejor Serie Drama, siendo la primera serie streaming en lograrlo. Este año buscará repetir el suceso al competir a Mejor Serie de nuevo.Crítica: 95% de aprobaciónNominaciones: Una (Serie Drama).Premios: En sus siete temporadas la serie ha ganado más de 220 premios pero sólo un Globo de Oro para Peter Dinklage como Actor de Reparto en 2012.Relevancia: Aunque tiene millones de fans, la serie de HBO ha sido la gran perdedora en la ceremonia del Globo de Oro desde 2012, al sólo estar nominada en siete ocasiones. De ganar ahora, acabaría con la mala racha de cara a su última temporada que estrenará en 2019, por lo que el próximo año no tendrá presencia en la entrega.Crítica: 94% de aprobaciónNominaciones: Dos (Serie Drama y Actor de Reparto).Premios: La primera temporada cosechó 20 premios, de los cuales cinco son Primetime Emmy.Relevancia: Fue en fenómeno de 2016 y sus protagonistas se convirtieron en estrellas con sólo una temporada. Con la segunda temporada la serie busca afianzar el éxito obtenido. Aunque este año no está nominada Winona Ryder, quizá David Harbour consigue la presea a Actor de Reparto.The Handmaid's TaleCrítica: 95% de aprobaciónNominaciones: Tres (Serie Drama, Actriz y Actriz de Reparto).Premios: 12 premios ha conseguido.Relevancia: Ganó siete de los 11 Emmy por los que competía. La serie que versa sobre un mundo distópico ambientado en Gilead, una sociedad totalitaria donde antes existía Estados Unidos, llega en un momento en el que han salido a flote los abusos contra mujeres en Hollywood.Crítica: 94% de aprobaciónNominaciones: Tres (Serie Drama, Actor y Actriz de Reparto).Premios: León de Oro a Mejor Película en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia.Relevancia: Fue la gran ganadora en los Emmy de 2017, al ganar siete de los 11 premios por los que competía. Es una de las grandes favoritas.Will & GraceCrítica: 87% de aprobaciónNominaciones: Dos (Serie Comedia y Actor Comedia)Premios: 51 premios cosechó con sus primeras ocho temporadas.Relevancia: A finales de los 90 fue una de las primeras comedias en horario primetime con un protagonista abiertamente gay.Tras 12 años de haber terminado, regresó en 2017 con una nueva temporada que ha sido bien recibida por la crítica y una décima temporada ya fue anunciada, por lo que Will y Grace aún tienen mucho que contar.Crítica: 100% de aprobaciónNominaciones: Dos (Serie Comedia y Actor Comedia).Premios: Con su primera temporada la serie ganó siete premios, incluyendo un Critics' Choice Television Awards.Relevancia: Tras su exitosa primera temporada Netflix renovó la serie para una segunda entrega que fue igualmente aclamada por la crítica.La serie sigue las aventuras de un comediante de 30 años (Aziz Ansari), quien quiere abrirse camino en Nueva York. A pesar del éxito, la serie no ha sido renovada para una tercera temporada.Crítica: 74% de aprobaciónNominaciones: Dos (Serie Comedia y Actriz Comedia).Premios: Tras ganar con su corto en Sundance, Frankie Shaw creo la serie.Relevancia: Frankie Shaw muestra a Bridgette, su alter ego, una chica que vive en un barrio de clase baja de Boston y fue promesa del baloncesto, ex militar y víctima de abuso en su niñez.Es madre de un bebé de apenas un año. La serie es descrita por Shaw como "un relato sobre la maternidad sin idealismo".Crítica: 98% de aprobaciónNominaciones: Tres (Serie Drama, Actriz y Actriz de Reparto).Premios: 23 premios con sus tres primeras temporadas.Relevancia: En sus cuatro temporadas, la serie creda por Kenya Barris ha logrado hablar a través de la comedia de temas importantes como el racismo hacia los afroamericanos, la homosexualidad y la brutalidad policiaca.Crítica: 96% de aprobaciónNominaciones: Dos (Actriz en Serie de Comedia y Mejor Serie Comedia)Premios: Además de sus nominaciones al Globo de Oro, compite por tres Critics' Choice Television AwardsRelevancia: Comedia que sigue la vida Midge Maisel, la cual cambia cuando su esposo la abandona a ella y a sus hijos por otra mujer en la década de los 50.