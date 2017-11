El nuevo sistema que podría curar el cáncer colorrectal

(Tomada de la Red)

Según la Asociación española contra el cáncer, en nuestro país alrededor del 64 % de las personas que sufren un tumor colorrectal sobreviven más de cinco años. La cifra podría incrementarse de forma espectacular si un nuevo método de curación que acaba de probarse con ratones alcanza la misma efectividad con humanos en futuros ensayos clínicos.La novedosa técnica usa la medicina nuclear para eliminar el tumor. En los ensayos con roedores, los investigadores han conseguido una tasa de curación del cien por cien, y sin las secuelas nocivas que estos tratamientos conllevan, indica Muy Interesante El experimento, recién publicado en The Journal of Nuclear Medicine, es fruto de la colaboración de especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York.La nueva terapia consigue su objetivo sin que la radiación dañe los tejidos sanos.Exterminar sin dañarEste nuevo método se basa en la radioinmunoterapia, una combinación de radioterapia e inmunoterapia. ¿Cómo funciona? Se inyectan en el torrente sanguíneo del paciente anticuerpos monoclonales unidos a materiales radiactivos a los que se llama radiosondas. Al llegar a la sangre del enfermo, estos anticuerpos se unen a las células cancerosas (foto) y las matan con radiación. Sin embargo, este método tiene una efectividad limitada y causa daños al enfermo.¿Qué aporta el nuevo ensayo con roedores? Según Steven M.Larson y Sarah Cheal, dos de los investigadores que han participado en él, "este trabajo es novedoso porque consigue su objetivo sin que la radiación dañe los tejidos sanos".Para lograrlo, los especialistas utilizan los llamados agentes teranósticos, un término derivado de la unión de las palabras "terapia" y "diagnóstico". Estos agentes –los citados anticuerpos cargados de radiactividad– encuentran las células cancerosas en el organismo del paciente y luego las destruyen. De esta forma, no dañan a las células sanas, lo que minimiza los efectos de la terapia en el afectado y mejora su calidad de vida.En esta prueba, la glicoproteína A33, un antígeno tumoral exclusivo de la células malignas y encontrado en el 95 por ciento de los tumores colorrectales primarios y metastásicos en humanos, fue atacada con un anticuerpo específico contra ella y un segundo anticuerpo armado con una pequeña molécula radiactiva. Resultado: todos los ratones curados, y sin efectos secundarios.Larson y Cheal creen que este sistema podría usarse contra otros tipos de cáncer: “Si los ensayos clínicos salen bien, aumentará el repertorio de tratamientos oncológicos efectivos. Hemos desarrollado la técnica teniendo en mente que pueda aplicarse a diversos tumores, como los de páncreas, pecho, pulmón y esófago, por citar unos pocos”.Un cáncer cada vez más comúnDe acuerdo con los datos de la Asociación española contra el cáncer, “el cáncer de colon está aumentando en incidencia en los países occidentales y desarrollados. En España se diagnostican entre 28.500 y 33.800 nuevos casos cada año, unos 20.000 en hombres y 14.000 en mujeres. El cáncer de colon afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años”.Prevenir del todo el cáncer colorrectal es una utopía, pero los especialistas dan pautas para hacerlo en la medida de lo posible. Es importante pasar por pruebas de detección periódicas a partir de los 50 años, aunque no se sufra ningún síntoma, y antes si hay antecendentes familiares.Diversos estudios han encontrado que el riesgo de padecer este tumor aumenta con el sobrepeso, el tabaquismo, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y una alimentación inadecuada. Limitar las carnes rojas y procesadas y comer más frutas y verduras podría ayudar a disminuir su incidencia.