Empresa HP abandona Windows Phone

(Tomada de la Red)

Nick Lazaridis, presidente de HP en EMEA, indica que "no tiene sentido" seguir trabajando en esta plataforma cuando Microsoft ha decidido hacer un cambio de estrategia y está ahora "menos enfocado" a Windows en móviles.El HP Elite x3 podía comportarse tanto como un smartphone como un equipo de escritorio (o incluso un portátil con Mobile Extender) gracias a Continuum y el uso un dock. Aquella propuesta tenía ventajas interesantes, pero la madurez del ecosistema de Microsoft en móviles acabó haciendo que la plataforma no convenciera.El director de Microsoft, Satya Nadella, afirmó que "nuestros próximos teléfonos no parecerán teléfonos". Y sin embargo siguen sin producirse anuncios en este terreno.En HP afirman que aunque la idea la de ofrecer más productos en la familia Elite, esa hoja de ruta ha cambiado ahora de forma radical. No solo no ofrecerán más productos, sino que la empresa abandonará el soporte para los Elite x3 en 2019.Informó: globovision.com