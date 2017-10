Venden monedas falsas de bitcóin en una ciudad de Rusia

(Tomada de la Red)

En la ciudad rusa de Obninsk, "gitanos de aspecto inteligente" vendieron dos monedas de bitcóin falsas a un individuo que creía que estaba haciendo negocio, según ha publicado en las redes sociales su esposa.El ciudadano ruso esperaba que la divisa incrementara su valor el mes próximo."Gitanos de aspecto inteligente están vendiendo bitcoines cerca del centro comercial Aksyenovsky. Mi marido compró un par de monedas por unos mil [rublos] (el equivalente a 17 dólares), volvió a casa; resultaron ser falsas y es imposible venderlas", escribió.De hecho comprar estas monedas falsas en cualquier tienda de recuerdos es posible tanto en Rusia como en el extranjero, así como en tiendas 'online' donde su precio medio es de solo unos dos dólares.Sin embargo, "el vendedor aseguró que (el bitcóin) constantemente está aumentando su precio y que en noviembre será posible ganar varios miles debido al tipo de cambio", añadió la mujer.Según ha informado la portavoz del Ministerio del Interior de la región de Kaluga, Natalia Gorokhova, la Policía local abrió una investigación sobre el caso después de la publicación de esta información.Sin embargo, hasta momento esta no han revelado quejas sobre estafas relacionadas con el bitcóin, reporta la agencia RIA Novosti.El bitcóin, junto a otras criptomonedas, no han sido legalizadas en Rusia. No obstante, en la Cámara Baja de la Asamblea Federal se está debatiendo actualmente un nuevo proyecto de ley para regular el comercio de criptomonedas en el país y definirlas como un instrumento financiero. Se espera que sea aprobado en otoño de este año.