Cirugía robótica brinda una mayor calidad de vida a los pacientes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En México, el cáncer de vejiga corresponde al 14.4% de los padecimientos oncológicos genitourinarios, ubicándose en el cuarto más frecuente, siendo el séptimo más común en hombres y el 17° en mujeres.



Parte del tratamiento que se utiliza para combatir el cáncer de vejiga es la cirugía, la cual depende de la etapa en la que se detecte. Cuando hay cáncer invasivo en la vejiga, puede que sea necesario extirpar parcial o totalmente el órgano, a este procedimiento se le llama cistectomía.



De acuerdo con el Dr. Carlos Vázquez Lastra, médico urólogo del Centro Médico ABC, existen dos tipos de cistectomía: la parcial que se realiza si el cáncer ha invadido la capa muscular de la pared de la vejiga, pero no es muy grande y está localizado.



Algunas veces se puede remover junto con parte de la pared de la vejiga sin extirpación total, así como los ganglios linfáticos para determinar si la enfermedad no se propagó.



"Por otra parte, existe la cistectomía radical que se realiza si la lesión es de mayor tamaño o está en más de una parte de la vejiga.



En esta cirugía se extirpa toda la vejiga y los ganglios linfáticos cercanos. En los hombres, se extraen también la próstata y las vesículas seminales. En las mujeres, a menudo, se extirpan los ovarios, las trompas de Falopio, el útero, el cuello uterino y una pequeña porción de la vagina junto con la vejiga", aclaró el especialista.



El uso del robot quirúrgico da Vinci proporciona una mayor precisión en los movimientos quirúrgicos debido a tres factores:



- Los movimientos ordenados a sus brazos por el cirujano desde la consola están totalmente desprovistos de temblores que el cirujano pudiera tener.



- La visión tridimensional que proporciona la cámara del campo quirúrgico en la consola.



- La amplitud de los movimientos de sus brazos que sobrepasa al rango de movilidad de las manos humanas.



Esta mayor precisión quirúrgica se traduce en la capacidad de identificar y preservar estructuras anatómicas, disminuir las pérdidas sanguíneas y el trauma quirúrgico en el paciente, lo que disminuye el tiempo de recuperación postoperatoria.



Su ejecución requiere que un cirujano con entrenamiento previo en cirugía laparoscópica o de mínima invasión se someta a una capacitación específica en el manejo del robot quirúrgico.



Educación médica de vanguardia



Con el objetivo de actualizar a médicos urólogos en México en el uso de nuevas tecnologías y terapias para el tratamiento del cáncer de vejiga, el Centro Médico ABC, en conjunto con la Universidad del Sur de California, realizarán el 1er. Curso de Cistectomía, en donde expertos de talla internacional exponen el panorama actual del tema en México.



El Dr. Carlos Vázquez Lastra explicó que a lo largo de dos días se contará con la presencia de urólogos, expertos cirujanos en robótica, los cuales compartirán con la comunidad médica una cirugía en vivo con el Sistema Da Vinci y se expondrán los beneficios de este tipo de procedimientos, la calidad y expectativa de vida para los pacientes oncológicos.



El curso contará con la participación de profesores internacionales como el Dr. René Sotelo, médico cirujano general y urólogo, fundador y director del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva (CIMI) en Venezuela, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, México y Bolivia; Médico y profesor en la Keck Medicine School de la Universidad del Sur de California; el Dr. Mihir Desai, médico urólogo afiliado al Keck Medical Center de la Universidad del Sur de California y Los Robles Hospital and Medical Center; así como con la Dra. Fátima T. Husain de la Universidad del Sur de California.



Los médicos asistentes podrán presenciar dos cirugías en vivo; así como la exposición de temas claves para una capacitación adecuada en cistectomía robótica, manteniéndose a la vanguardia tecnológica en pro de la salud de los pacientes.