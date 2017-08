'Hackers' norcoreanos acecharon la campaña presidencial de Clinton

(Tomada de la Red)

Piratas informáticos de Corea del Norte 'hackearon' cuentas de correo electrónico de un grupo de asesores externos de la campaña presidencial de 2016 de la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, informa CyberScoop citando fuentes.El grupo estaba formado por voluntarios y se creó al margen de la campaña.Concretamente, los piratas informáticos fueron capaces de penetrar en las cuentas de correo electrónicas de los empleados de al menos un destacado 'think tank' con sede en Washington, algunos de los cuales participaron en el grupo de asesores en cuestión.¿Cuál era su objetivo?Según las fuentes, los 'hackers' tenían como objetivo obtener información relevante acerca de las futuras políticas de un Gobierno de Clinton respecto a Asia Oriental.El trabajo del grupo en cuestión consistía en trazar las líneas de estas políticas. No está claro cuánto material de inteligencia fueron capaces de adquirir.Se reporta que en al menos una ocasión los atacantes falsificaron la dirección de correo electrónico de un funcionario de la campaña de Clinton para enviar un correo de 'phishing' a un miembro veterano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de E.U.El portal sostiene que no se han 'hackeado' las cuentas de correo internas de Clinton.El personal de campaña de Clinton se dio cuenta de la operación norcoreana en febrero de 2016, después de que un informe creado por expertos de seguridad circulara entre los miembros de la campaña.El informe se completó un mes antes del 'hackeo' de la cuenta de correo electrónico privada utilizada por el principal asesor de Clinton, John Podesta.