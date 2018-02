Un smartphone con 5G

(Tomada de la Red)

Al parecer HTC no quita el pie del renglón y estaría próximo a lanzar otro smartphone, el cual ha mostrado en una feria de tecnología 5G si bien no hay datos del nombre, características y fecha de lanzamiento.Lo único que se sabe es que ese smartphone corre en redes 5G hasta en 800 mbps. Se ha especulado que podría tratarse del HTC U12, pero ese dato no es seguro. A pesar de estar en exhibición, el equipo se tapó en la parte trasera, frontal, superior e inferior.Todo lo que se puede ver es la prueba de velocidad, del resto, solo una gran pantalla con bordes delgados, botones dentro de la misma, por lo que se cree que el lector de huellas podría estar igual dentro de la misma o en la parte trasera.Otra especulación se refiere a que podría usar el procesador Snapdragon 845 con modem X20 LTe para poder llegar a tal velocidad.Con información de 9to5google