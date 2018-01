Twitter explica por qué no bloquea la cuenta de Trump

(Tomada de la Red)

La red social Twitter anunció que no bloqueará la cuenta de ningún líder político internacional porque considera que eso sería ocultar información relevante a la gente, lo que impediría el debate público, según el comunicado emitido por la compañía el pasado viernes.Esta declaración viene a raíz de la polémica generada por la negación reiterada de Twitter de suspender el perfil del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de las numerosas quejas de los usuarios de la red social que consideran que Trump ha incumplido las normas de uso en repetidas ocasiones, especialmente con un reciente tuit dirigido al líder de Corea del Norte diciendo que el tamaño de su botón nuclear es "mucho más grande y más poderoso".Twitter se ha justificado diciendo que esta plataforma surgió como herramienta para "la conversación global y pública", asegurando que los líderes políticos desempeñan un papel fundamental en esta por su relevancia dentro de la sociedad. Además, afirma que bloquear la cuenta de Trump "complicaría la necesaria discusión sobre sus palabras y acciones".La reacción de los ususariosNo obstante, el comunicado ha causado una ola de críticas en forma de respuestas. Muchos usuarios no aprueban la justificación de los responsables de Twitter, y acusan a la red social y a su director general, Jack Dorsey, de ser 'cómplices' del presidente estadounidense.Algunos usuarios afirman que simplemente se trata de una cuestión económica: "simplemente sed honestos y admitid que es bueno para el negocio", escribe David. P. Roualdes, mientras que otros recriminan el 'doble rasero' de Twitter, quejándose de que "no pueden hacer normas sobre el maltrato o las amenazas solo para una clase determinada de gente", comenta otro usuario.Asimismo, los críticos argumentan que el debate es imposible, porque Trump bloquea "a la gente que discrepa, debate o le desafía", afirma otro tuitero, y que la decisión de los responsables tendrá consecuencias desastrosas: "Vuestra falta de responsabilidad moral va a costar gente asesinada.", augura Matt Knowles.