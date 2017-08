¡Este mes será espléndido para la observación astronómica!

(Tomada de la Red)

Incluso si la astronomía nunca ha sido tu pasatiempos favorito, este mes tendrá una agenda realmente emocionante para mirar al cielo.En las siguientes semanas tendremos un eclipse lunar y solar formando un sándwich espacia alrededor de una de las lluvias de meteoros anuales más populares del calendario. Esta será una oportunidad tremenda de poner una manta en el piso y mirar la estrellas.Cerca de estos momentos cada año, nuestro planeta pasa a través de una nube de polvo y rocas que es dejada atrás por el cometa Swift-Tuttle, que pudimos observar en 1992 y no volverá a aparecer por nuestros cielos hasta el 2126, indica Muy Interesante La lluvia de meteoros en cuestión es la Perseidas, y se generará cuando los trozos de la cola del meteoro se quemen en nuestra atmosfera viéndose como estrellas fugaces.Aunque hay varias lluvias de meteoros anuales, las Perseidas suelen ser de las mejores. La mayoría de los observadores pueden esperar a ver hasta 80 meteoros atravesando el cielo cada hora.Este año el espectáculo no será tan increíble como otros (por ejemplo el años pasado llegaron a ver 200 meteoros por hora), debido a que la luna llena deslumbrará su brillo. Sin embargo, vale la pena verlo. Su auge será el 11 y 12 de agosto (que además cae en fin de semana), así que no hay pretexto para salir de la ciudad y mirar el espectáculo astronómico. Los expertos sugieren verlo antes del amanecer del 12, pero ambas noches lucen prometedoras.Ahora, que si estás en Asia, África o Australia, el espectáculo astronómico comenzará antes, con un eclipse parcial lunar que sucederá el 7 de agosto.Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra proyecta una sombra de color oxidado en la superficie lunar, causada por la retractación de la luz a través de la atmosfera de nuestro planeta.En América nos perderemos del show, pero ese no es el mayor evento del mes, para todo EUA y en algunas partes de la República Mexicana, viene un eclipse solar total el 21 de agosto (se verá como un eclipse parcial en todo México, pero tendremos que esperar hasta el 2024 para nuestro turno de observar un eclipse solar total.)