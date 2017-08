Mexicanos apoyan a venezolanos mediante hashtag con comida

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todo comenzó el miércoles cuando la cuenta @BanderitasSquad lanzó un tuit de apoyo a Venezuela con el hashtag #ArepaElTacoEstáContigo.



Muy pronto miles de usuarios mexicanos comenzaron a utilizar la etiqueta para expresar su solidaridad con la crisis política, social y económica que vive el pueblo venezolano.



"Siempre estuvimos al tanto de la situación venezolana, entonces a una amiga se le ocurrió el 1 de agosto hacer un hashtag como gesto de apoyo para que sepa la gente venezolana que no está sola y que México está con ellos", dijo al portal NTN24 Giraly Rendón, parte del equipo que inició con la campaña desde Nayarit, México.



Haciendo referencia a la arepa, un platillo típico en Venezuela, y el taco, ícono de la cocina mexicana, los tuiteros acompañaron el hashtag con mensajes de apoyo y admiración para los venezolanos que día a día viven de primera mano los conflictos políticos en su país

.

"En nombre de mi equipo queremos decirle a los jóvenes y a toda la demás gente de Venezuela que no se rindan, que México los quiere. Ya sabemos que no podemos hacer un gran cambio con un hashtag, pero alguien debía darles ese apoyo y cariño", explicó Rendón a NTN24.



Algunos mensajes fueron acompañados de ilustraciones de estos platillos típicos de ambos países. La muestra de apoyo fue recibida por los venezolanos, quienes agradecieron el gesto.



Delsa Solórzano, diputada opositora del Parlamento venezolano, fue una de las que agradeció el respaldo de los mexicanos ante la situación que atraviesa el país.



Otros miembros de la oposición venezolana como Freddy Guevara, también agradecieron el gesto.