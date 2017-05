Así se ve Corea del Norte en un tour de realidad virtual

(Tomada de la Red)

Este experimento en 360 grados llevado a cabo por un ciudadano sueco permite explorar Pionyang y tener una idea de la vida cotidiana en la capital del país más hermético del mundo.Un nuevo tour de realidad virtual en 360 grados permite adentrarse en la capital norcoreana, Pionyang, y ofrece una visión poco conocida de su vida habitual.El mismo fue realizado por Marcus Olsson, director ejecutivo de la empresa sueca SceneThere, quien filmó las imágenes en septiembre de 2016."No sabía mucho sobre Corea del Norte y todo lo que podía encontrar en línea eran videos de desfiles o imágenes oficiales del régimen", comentó Olsson a Mashable. "Así que llevé mis cámaras 360 con la idea de hacer un video de realidad virtual en nuestra plataforma", contó.Normalmente, las imágenes que vienen desde el interior del país más hermético del mundo son muy controladas y suelen mostrar desfiles militares o pruebas de armas.Sin embargo, este tour en 360 grados permite explorar la ciudad y tener una idea de cómo es la vida cotidiana de sus residentes.El tour de realidad virtual permite conocer lugares emblemáticos de la ciudad, como por ejemplo el complejo de monumentos en Mansu Hill o el interior del Pionyang Hotel.En cuanto al proceso de grabación, Olsson sostuvo que "no puedo garantizar que me dieran plena libertad"."Sin embargo, como fui invitado como lector, pude filmar de una manera que no habría sido posible con un grupo de turistas […] o como si hubiera sido periodista".