Qué hacer con tu vieja computadora después de reemplazarla

Cuando al fin pudiste actualizar tu vieja computadora por una de mejor desempeño, siempre surge una inevitable pregunta ¿Qué hacer con esa computadora de batalla tal vez obsoleta?Cuando ese momento pasa, siempre hay varias opciones mucho mejores que utilizar ese equipo como decoración o simplemente arrumbarlo para siempre en el armario, aquí algunos consejos que te ayudaran a sacarle provecho a ese equipo que, en su momento, tal vez fue más que indispensable para nosotros.Si tu computadora tiene 9 años o menos y es del tipo laptop, es muy posible que tenga ya conexion por HDMI, si esto es así, podremos utilizar está computadora para transformar tu tv en una Smart tv (en caso de que no lo sea) y reproducir desde ahí contenido de internet o bien, llenar el disco duro de películas, música o demás contenido que sea más disfrutable en la televisión.Así que si cuentas con HDMI esto es una excelente ventaja, ya que podrás dejar tu computadora permanentemente conectada a la tv para ver Netflix, el fútbol o casi cualquier cosa que se te ocurra, indica Poder PDA Ahora que se están poniendo de moda las consolas retro, una computadora viejita tal vez no sea la maquina ideal para Gaming profesional, pero si lo tuyo es lo vintage, está máquina puede ser una excelente consola de juego, ya que en internet podemos encontrar un sinfín de emuladores de prácticamente cualquier plataforma, al ser contenido que no necesitara demasiados recursos, está maquina podrá ser perfecta para ese fin.Solo necesitarás un par de controles y buscar los emuladores de Nintendo, Sega o hasta Atari para revivir buenos momentos ya que todas las consolas clásicas pueden correr en cualquier PC de hace una década, por lo que esta opción es bastante factible (y recomendable, por cierto).Está es otra opción para darle un retiro digno a tu viejo equipo, el utilizarlo como herramienta para escribir o solo para navegar en internet, tareas que no requerirán muchos recursos y podrá ser la herramienta siempre lista para empezar (o regresar) a escribir en viejos blogs o solo como herramienta de referencia.Si para tu maquina aún sigue siendo pesado Word, siempre hay opciones más ligeras como Open Office o inclusive el infaltable bloc de notas, no necesitaremos nada más.Está opción es recomendable si eres de esos aventureros que no le tienen miedo a meterle mano a una computadora, o bien, tal vez jubilaste tu maquina por alguna falla grave, en cualquiera de los casos, casi siempre hay alguna pieza que nos pueda ser útil, como, por ejemplo:Disco duro: Solo necesitamos un muy fácil de conseguir kit para tener un disco duro portátilMemoria: Si tu computadora cuenta con slots de memoria RAM y estas no son muy viejas, tal vez puedas reutilizarlas en alguna otra computadoraCargadores: Si optaste por una máquina de la misma marca, posiblemente el cargador te pueda seguir sirviendo, de ser así, será muy útil tener uno en la casa y trabajo y no preocuparnos más por olvidarlo.Si tu viejo equipo aún es usable, otra excelente opción es donarlo a algún familiar, escuela o institución, siempre habrá alguien a quien una computadora le puede cambiar la vida, incluso se le puede cargar alguna distribución ligera de Linux y veras como alguien puede aprender o mejorar su entorno con una máquina que ya no será de mucha utilidad para nosotros.