Este es el nuevo fallo del IPhone X del que todos hablan

(Tomada de la Red)

Algunos usuarios del iPhone X reportan problemas con la pantalla del celular, lo que impide recibir llamadas, informa el portal Digital Trends.Señalan que los dispositivo se queda atascado en el modo de espera y tarda hasta 10 segundos en iluminar la pantalla.Otra falla reportada es que no funciona el botón Aceptar para poder contestar llamadas.Al parecer el problema desaparece al reiniciar el iPhone X, pero ello no impide que vuelva.Apple ha informado de que ya está analizando las quejas en busca del origen del problema.No es la primera vez que los usuarios del flamante teléfono se quejan de problemas.Ya lamentaron el mal funcionamiento de la función Face ID, que puede confundir al propietario si es menor de 13 años.Además, ese sistema de reconocimiento facial no es capa de distinguir a personas gemelas, algo que aumenta la vulnerabilidad del teléfono inteligente.No en vano, Face ID falló durante la presentación oficial del nuevo modelo.