Esto es lo que podrás ver en el CES, la expo de tecnología en Las Vegas

(Tomada de la Red)

Ya estamos a las puertas del CES 2018, que se celebrará en Las Vegas la semana que viene.Se trata de la primera gran feria tecnológica del año, en la que las mayores empresas del sector mostrarán sus primeros productos y empezarán a marcar el camino que tienen pensado seguir durante los próximos meses.El CES 2018 se celebrará del martes 9 al viernes 12 de enero, días en los que la feria estará abierta a todos los visitantes.Sin embargo, las primeras novedades empezarán a llegar del domingo al lunes, ya que son los dos días en los que por lo general las marcas suelen celebrar sus conferencias de prensa para presentar los productos.A continuación os contamos cuales son las tendencias que podemos esperar durante la cita.Los ordenadores personales se abren caminoUno de los grandes puntos fuertes de la cita de Las Vegas es que es una de las ferias favoritas por los fabricantes para presentar sus nuevos ordenadores portátiles y de sobremesa.De hecho, ya hemos visto cómo Samsung, LG, Dell y sobre todo Lenovo ya se han adelantado presentando con antelación sus nuevos equipos.Vistas las tendencias marcadas por estas primeras presentaciones, podemos adelantar que en el sector el protagonismo se lo van a llevar casi con toda seguridad las resoluciones 4K, conectividad LTE y los procesadores Intel de octava generación. De hecho, es de esperar que todos los portátiles que se presenten este año sigan esta tendencia.Y hablando de procesadores Intel, después de todo lo que está pasando esta semana con las vulnerabilidades 'Meltdown' y 'Spectre', será inevitable que se convierta en un tema recurrente y se le pregunte por ello a la mayoría de las marcas durante sus presentaciones.Habrá que estar atentos por si entre las respuestas se les escapan nuevas informaciones.Y por último, la tendencia de las resoluciones 4K también las tendremos en el sector de los monitores, donde también se harán un hueco los de 32 pulgadas.Lenovo y LG, ya han presentado los nuevos monitores que enseñarán en el CES, y ambas marcas han lucido modelos que cumplen con estas dos características.Por último, también es de esperar que veamos portátiles que se centren en la eficiencia energética para ofrecer prácticamente un día entero de batería.En este sentido, ya hemos visto a fabricantes como Qualcomm y Microsoft posicionarse con portátiles Windows 10 S con ARM, que precisamente prometen hasta 24 horas de autonomía.Abran paso a las teles con 8KAunque a principios del año pasado os contábamos que las teles con resolución 8K iban a ser una realidad en 2019, parece que la tendencia se va a adelantar.De hecho, algunos fabricantes como LG acaban de presentar modelos con esta resolución que podremos ver durante la feria de Las Vegas.Eso no quita que también nos vayamos a encontrar con muchas otras novedadescomo más televisiones de diferentes tamaños, mejoras en calidad de imagen, televisores LCD y OLED 4K, o nuevas evoluciones de tecnologías como el HDR.Además, también es de esperar que veamos propuestas de televisores OLED 4K cada vez más asequibles para los consumidores medios.Pero el futuro no espera, y el próximo 2020 se dará el pistoletazo de salida a las emisiones 8K durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio.Por lo tanto, será inevitable que los flashes y las miradas se los lleven los primeros pasos en la transición a esta nueva resolución, así como los modelos de televisor que la adopten.Coches eléctricos y cada vez más autónomosEl mundo del motor está cada vez más ligado al de la tecnología, y por eso también estarán presentes en el CES. Por eso, es de esperar que veamos bastantes novedades en torno a los coches eléctricos y autónomos. También veremos nuevos avances y tecnologías que nos ayudarán a conectarnos mejor con ellos.A Tesla le llegará más competencia con el Fisker EMotion, un supercoche con autonomía de hasta 644 km con carga rápida.La marca china Byton presentará un nuevo SUV eléctrico con el hardware necesario, según dicen para poder alcanzar una conducción autónoma de nivel 5 cuando esta sea posible.Tampoco habrá que pasar de largo las propuestas de coches autónomos de empresas como Uber, o a los de una Lyft que hará que los suyos recorran las calles de Las Vegas durante el evento.Y por último tendremos otro tipo de dispositivos como el de Nissan, que mostrará un casco especial que medirá la actividad neuronal del conductor para asistirles anticipándose a ciertos movimientos o disminuyendo la velocidad.También tendremos a Honda con varios robotspara mostrar sus avances en el ámbito de la movilidad.No nos olvidemos de los móvilesAunque por lo general las grandes presentaciones de nuevos smartphones no se dan hasta el Mobile World Congress, este año está previsto que la gama media invada el CES con propuestas como los Sony Xperia XA2 y XA2 Ultra, el LG K10 2018, los nuevos móviles de Alcatel previstos para este 2018, nuevas propuestas de ASUS y los nuevos modelos de Samsung Galaxy A8 y A8+.También será un escenario perfecto para hablar de los chips que alimentarán estos smartphones. Del Snapdragon 845 lo supimos prácticamente todo a principios del mes pasado.Posiblemente también veamos las propuestas de Qualcomm para las gamas inferiores, o la posible respuesta que pueda llegar de su competidor MediaTek. Y claro, a todos ellos se les preguntará también por las vulnerabilidades 'Meltdown' y 'Spectre'.También podremos ver algo más de cerca el Exynos 9810 de Samsung, el cual alimentará algunos de los nuevos Galaxy S9 y S9+ que está preparando la empresa coreana... y de los que se dice que harán algún tipo de "cameo" durante el evento. Habrá que estar atentos.Wearables, realidades digitales y más gadgetsAunque quizá no se lleven tantas miradas como los otros sectores, en este tipo de eventos es impensable que no nos llevemos alguna que otra sorpresa con todo tipo de dispositivos para las utilidades más variadas.Eso incluirá robots de todo tipo, desde los domésticos hasta los que quieren ser nuestras mascotas, pero también wearables y casi cualquier cosa que te puedas imaginar.Y teniendo en cuenta el gran peso que fueron cogiendo durante el año pasado, también esperamos ver alguna novedad en torno a la realidad virtual, la aumentada o la mixta.Quizá en forma de nuevos periféricos o sensores, algunos de los cuales acompañarán quizá a otros sectores que, como por ejemplo el del gaming, también harán acto de presencia con nuevas propuestas.