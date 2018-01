Conoce el tope de valor que tendrá el Bitcoin según pronósticos

(Tomada de la Red)

Tras haber tenido el mejor año en su historia, con un incremento de 20 veces su valor, al bitcóin le espera un 2018 de crecimiento.Sobre esto concuerdan varios expertos consultados por RIA Novosti, que vaticinan que el precio de la criptomoneda —unos 15.000 dólares al día de hoy— como mínimo se triplicará."Creo que el precio del bitcóin seguirá creciendo y alcanzará los 50.000 dólares durante el año", predijo Svetlana Ivanova, vicepresidenta de la casa de inversiones Prime Capital. Tanto Josh Olszewicz, analista de Brave New Coin, como el jefe del servicio de prensa de Waves Platform en Rusia, Gleb Kostariov, comparten el mismo pronóstico.Ivanova opinó que el 2018 representará un "gran avance" tanto para las criptodivisas como para toda la criptoindustria, lo que se verá reflejado en su aceptación en toda clase de comercios.Optimismo con cautelaUna predicción incluso más optimista fue expresada por Yuri Pripachkin, presidente de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchain (RAKIB, por sus siglas en ruso), que considera que la criptomoneda podría aumentar más de seis veces su valor."Es bastante real que su precio llegue a los 100.000 dólares", indicó.Sin embargo, tanto Kostariov como la subdirectora del departamento analítico del mercado de divisas Alpari, Natalia Milchakova, consideran muy poco probable que el bitcóin repita el arrollador crecimiento que tuvo este año.Esta última no descarta otros pronósticos de economistas, que advierten sobre la caída de la criptomoneda "hasta los 1.000 dólares para principios de 2019".Finalmente, Mansur Huseínov, director del fondo de inversión CryptoLife, resumió su previsión para el bitcóin de la siguiente forma: "Tiene potencial de crecer hasta los 35.000-50.000dólares; tiene potencial de caer a los 10.000, pero no a menos de 4.500".