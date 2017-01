Descubren una nueva y bizarra galaxia

(Tomada de la Red)

Los astrófísicos aseguran no haber visto una así nunca antes. Se encuentra a aproximadamente 359 millones de años luz de distancia de la Tierra y no se parece a nada visto anteriormente.



Según científicos de la Universidad de Minnesota Duluth y del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte (EE. UU.) se trataría de una galaxia de tipo Hoag con un núcleo bien definido rodeado por -en este caso- dos anillos circulares en vez de uno.



"Menos del 0,1% de todas las galaxias observadas son galaxias tipo Hoag", afirma Burcin Mutlu-Pakdil, autor principal de un trabajo. Y es que las galaxias tipo Hoag son anillos casi perfectos de estrellas jóvenes azules rodeando un núcleo de estrellas amarillas más viejas, sin nada que los conecte visiblemente. La mayoría de ellas tienen forma de disco como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.



Los astrofísicos examinaron imágenes de múltiples ondas de toda esta galaxia, empleando un telescopio de gran diámetro en las montañas de Chile. Gracias a ellas pudieron determinar las edades de las dos características principales de la galaxia, el anillo exterior y el cuerpo central. Así, observaron un anillo azul y joven (de 1.300 millones de años), rodeando un núcleo rojo y más vetusto (de 5.500 millones de años). Pero eso no fue todo. Los astrónomos descubrieron evidencias de un segundo anillo interno alrededor del cuerpo central.



"Hemos observado galaxias con un anillo azul alrededor de un cuerpo rojo central antes, el más conocido de estos es el objeto de Hoag. Sin embargo, la característica única de esta galaxia es lo que parece ser un antiguo anillo rojo difuso interior", comenta Patrick Treuthardt, coautor del estudio.



"Siempre que encontramos un objeto único o extraño para estudiar, desafía nuestras teorías y suposiciones actuales sobre cómo funciona el Universo; por lo general nos dice que todavía tenemos mucho que aprender", sentencia Treuthardt.