Precios bajos en telefonía, no sólo por tarifa cero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los precios de la telefonía móvil no disminuyeron sólo por dejar en cero entre 2014 y 2017 la tarifa de interconexión que Movistar, AT&T, Axtel, Megacable y filiales de Televisa como Izzi le pagan a Telcel.



Víctor Rodríguez, titular de la Unidad de Política Regulatoria (UPR) del Instituto Federal Telecomunicaciones (IFT), afirmó que también se redujeron por otras acciones implementadas a partir de la reforma constitucional del sector.



"No ha habido un sustento para decir que la tarifa cero es el único factor en este comportamiento". Regulaciones como la preponderancia, desbloqueo de equipos, eliminación de roaming, ofertas de referencia y compartición de infraestructura de América Móvil, como torres de Telcel y ductos de Telmex, han generado un cambio que se refleja en mayor competencia y beneficios a los usuarios.



"Si fuera la tarifa cero el motor de esto, debió verse una caída más pronunciada en 2014 por el régimen de gratuidad; fue hasta un año posterior donde en su momento dado, ese índice de precios de telefonía móvil disminuyó ", comentó Rodríguez.



Ello demuestra que no fue sólo la tarifa cero, sino que también tuvieron incidencia el resto de las reformas, añadió.



Este jueves el IFT resolvió que las telefónicas deben pagar 2.8 centavos a Telcel en 2018 por concepto de interconexión, costo que fue cero entre 2014 y 2017.



Asegurar que la tarifa cero empujó tarifas a la baja quitaría valor a la entrada de AT&T al país, a la Red Compartida y al acceso al espectro que tienen los operadores, mencionó el titular de la UPR.



Sobre el cambio a las reglas del juego que argumentó Telefónica México ante las tarifas de interconexión resueltas, Rodríguez dijo que desde 2016 las empresas sabían que habría un modelo de costos para resolver las tarifas aplicables en 2018.



"Para establecer la tarifa de 2018, el instituto desde 2016 abre una consulta pública para cambiar el modelo de costos utilizado en 2015, 2016 y 2017, se abre una consulta de octubre a diciembre de 2016 donde participan todos los concesionarios", recordó Rodríguez.



La modificación del modelo de costos fue previa a conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero era una señal que el IFT daba sobre un cambio en el modelo de costos. Ese modelo se modificó porque sólo consideraba tecnologías 2G y 3G, y se incluyó la 4G, pues se considera el uso de datos que pasa por las redes, indicador que permite conocer cómo se comporta el mercado, explicó Rodríguez.



"En el caso de los concesionarios, el 20% en 2014 eran datos, y hoy llegamos a más de 50% de ingresos por datos", dijo. El titular de la UPR indicó que las empresas inconformes tienen derecho de acudir a las instancias legales correspondientes.



Por su parte, Sóstenes Díaz, director general de Regulación de Interconexión del IFT, subrayó que la tarifa resuelta tiene una asimetría de casi cuatro veces entre Telcel y el resto de los operadores.



Modelo de costos. La sentencia de la Corte indica que el IFT debía usar un modelo de costos para decidir la tarifa de interconexión que las telefónicas deben pagar a Telcel en 2018. "El instituto acató la resolución de la SCJN, que es utilizar un modelo de costos", destacó Rodríguez.



La resolución de la Corte menciona que la tarifa se basa en el modelo de costos que emitirá el IFT en cumplimiento de la sentencia, pero "para nosotros no hay duda de que la SCJN está mandatando que se determinen esas tarifas con base en modelos de costos", coincidió Díaz.



La metodología utilizada por el IFT considera factores como la cobertura, cuota de mercado, espectro, horas pico, distribución del tráfico, costos unitarios de los equipos y el tipo de cambio.



Después de que las tarifas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el regulador dará a conocer los dos modelos de costos utilizados, el correspondiente a la tarifa de Telcel y el de la tarifa que se pagará el resto de las empresas entre ellas.