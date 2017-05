¡Que la Fuerza y Google te acompañen!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Viaja a una galaxia muy, muy lejana y celebra el Día de "Star Wars" con Google Play, donde encontrarás la película, el juego y el libro más descargados en México: "El Despertar de la Fuerza", "LEGO Star Wars Yoda II" y "Star Wars".



"El despertar de la Fuerza" y muchas cosas más, por lo que a continuación te invitamos a conocer la lista completa de lo más popular en Google Play.



Top de los juegos más descargados de "Star Wars" en Google Play México



"LEGO Star Wars Yoda II"

"Star Wars: Galaxy of Heroes"

"LEGO Star Wars: TFA"

"Star Wars: Commander"

"Star Wars: Force Arena"



Top de los libros más descargados de "Star Wars" en Google Play México



"Star Wars. El despertar de la Fuerza. La novela"

"Star Wars. Episodio V. El imperio contraataca"

"Star Wars. Episodio I. La amenaza fantasma"

"Star Wars. Catalyst. Una historia de Rogue One"

"Star Wars. Episodio VI. El regreso del Jedi"



Top de las películas más descargadas de "Star Wars" en Google Play México



"El Despertar de la Fuerza"

"Rogue One"

"Una nueva esperanza"

"El Imperio contraataca"

"El regreso del Jedi"



Y después de jugar, leer o ver las películas de la "Guerra de las Galaxias", relájate y disfruta de los sonidos de la banda de la Cantina o da un salto a toda velocidad a algunos de los sonidos imperiales más populares en estas playlist de Google Play Música:



"Star Wars' Finest"

"Cantina Band Swing"

"Galaxy" of John Williams



¡Que la Fuerza te acompañe!.