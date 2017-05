Durante 2 horas, Whatsapp deja "mudos" a millones

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Estrés, angustia y preocupación, vivieron los usuarios de Whatsapp, aplicación de mensajería instantánea, cuando por más de dos horas el servicio dejó de funcionar.



Cifras de Statista a 2016 indican que en el mundo hay mil 200 millones de usuarios de Whastapp, y en México, 47% de las personas con telefonía móvil e internet usan la aplicación para comunicarse.



Los mexicanos fueron de los usuarios más afectados pues es el quinto país a escala internacional que utiliza la aplicación, siendo superado sólo por Malasia, con 60%; Alemania, con 55%; Brasil, con 53%, y Arabia Saudita, con 49%.



Además, 90% de los cibernautas mexicanos usan internet para comunicarse por Whatsapp, según una encuesta realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



Durante la falla, el área de Soporte de Whatsapp informó a EL UNIVERSAL: “Experimentamos una interrupción del servicio. Nuestro equipo está trabajando para restaurarlo lo antes posible. Apreciamos su paciencia”.



La ausencia del servicio, que no permitía el envío o recepción de mensajes, llevó a que cientos de usuarios cuestionaran a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y dueño de Whastapp, sobre la falla.



Al respecto, Zuckerberg coincidió en que trabajaban en ello y pidió una disculpa “por el inconveniente”. Facebook compró Whatsapp por 19 mil millones de dólares en 2013.



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo no tener injerencia en el tema pues no existe un contrato de por medio entre los usuarios de Whatsapp y la aplicación.



Falla detiene al mundo. Cientos de usuarios se quejaron en redes sociales como Twitter y Facebook sobre el problema que presentó Whastapp.



“Querido Mark, buen chiste, lo entendimos, ¿querías mostrar cuántas personas usan Whatsapp? Detuviste al mundo, la gente no puede comunicarse”, dijo Katina Mangiaracina a Zuckerberg mediante su cuenta de Facebook.



Whatsapp dejó de ser una herramienta de comunicación entre familiares y amigos para también ser un servicio a través del que se comunican empresas, restaurantes y profesionales con sus clientes para brindarles algún producto o servicio.



Esto llevó a que usuarios mencionaran que la falla afectó su trabajo y sus relaciones personales.



“Justo cuando tenía que mandar algo del trabajo por WhatsApp, falla”, se quejó Fabiola en Twitter.



Ahmed Anbar comentó en Facebook “mi vida será arruinada por esto, mi novia creerá que ignoro sus mensajes”.



Mientras que el usuario Mukul Monz dijo que la falla le hizo perder un mensaje importante de su esposa sobre su hijo.



No es la primera vez



El 31 de diciembre de 2015, la aplicación de mensajería presentó problemas en el mundo, lo que coincidió con la saturación que tienen los servicios de telecomunicaciones en días festivos.



En febrero de 2014, Whatsapp dejó de funcionar a escala global por cuatro horas e informó en su cuenta de Twitter sobre la falla y el restablecimiento del servicio.