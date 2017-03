Uber usó función secreta contra los reguladores encubiertos

SAN FRANCISCO, EU.(AP)

para contrarrestar a reguladores encubiertos en varias ciudades del mundo.Sus programas incluían una función llamada internamenteque le permitió identificar a los reguladores que se hacían pasar por usuarios comunes mientras buscaban recaudar pruebas de que el servicio deestaba violando las leyes locales que rigen a los taxis.Para frustrar los esfuerzos gubernamentales, la compañía con sede en San FranciscoEl diario New York Times reveló la existencia deen un artículo publicado el viernes, que se basó en información proporcionada por cuatro empleados y exempleados de Uber que no fueron identificados.reconoció que ha utilizadopara contrarrestar a los reguladores que según Uber trabajan con las empresas rivales de la compañía para atrapar a los conductores que violan las regulaciones locales.es parte de un programa más amplio llamado, abreviatura en inglés de. Uber dice que desarrolló VTOS para proteger su servicio."Este programa niega las solicitudes de servicio a usuarios fraudulentos que están violando nuestros términos de servicio, ya sea gente que pretende dañar físicamente a los conductores, los competidores que buscan sabotear nuestras operaciones o los opositores que se coluden en secreto con los funcionarios para tender trampas a nuestros conductores", alegó Uber.Según las revelaciones,, pero sin poder concretar el viaje, que quedaba cancelado.El New York Times informó que Uber ha usado el truco para contrarrestar a los reguladores en Boston, París y Las Vegas, entre otras ciudades, así como en varios países que incluyen Australia, China, Italia y Corea del Sur.por sus inversores, que a menudo es acusada de esquivar las reglas.Entre otras cosas, la compañía ha enfrentado demandas por clasificar a sus conductores como contratistas independientes a fin de ahorrar dinero y por presuntamente robar tecnología para una flota de coches autónomos que está probando actualmente.