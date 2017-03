Todo lo que debes saber sobre la diabetes gestacional

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En el marco del mes de la mujer, es necesario crear conciencia sobre las alternativas de cuidado de las mujeres que desarrollan diabetes durante su embarazo, a esto se le llama diabetes gestacional.



Con respecto a la diabetes gestacional, informa la Lic. Teresa Tafolla, Educadora en Diabetes: “Se debe a todos los cambios hormonales que sufre el cuerpo de la mujer cuando está embarazada. Este tipo de diabetes es la única que es reversible, es decir, se puede ‘curar’ cuando el embarazo termina, aunque depende de cada paciente el progreso de la diabetes. Es de suma importancia que el médico tratante esté al tanto del tratamiento con insulina, técnica de aplicación y de las condiciones del embarazo en general.”



Múltiples estudios científicos han demostrado que los tratamientos de insulina son ideales para el cuidado de la diabetes y sumando una correcta técnica de inyección se optimiza sus beneficios.



La diabetes gestacional no es la excepción, ya que es totalmente seguro un tratamiento con insulina.



Algunas recomendaciones de la Lic. Tafolla sobre la técnica de inyección de insulina para mujeres con diabetes gestacional son:

Utilizar agujas cortas.



Actualmente existe en el mercado una aguja para dispositivos tipo pluma de insulina de 4mm, y para jeringa de 6mm, Ultra Finas y ultra delgadas, para que la inyección sea cómoda y casi imperceptible.



Tecnología de vanguardia



Estas agujas que menciono, tienen tecnología PentaPoint, la cual como su nombre lo dice, tienen 5 biseles o cortes en la punta formando un diamante, lo cual permite que la penetración de la piel sea más fácil y sin dolor.



Sitios de inyección



Como cualquier otro paciente con diabetes, se deben alternar los sitios de inyección, que son: brazo (parte superior y posterior con más tejido graso), muslo (parte exterior), glúteo y abdomen. Este último sitio es totalmente seguro durante los primeros 2 trimestres del embarazo, dejando mínimo un dedo de distancia del ombligo hacia fuera.



Rotación de sitios



Es importante no inyectar siempre en el mismo lugar para evitar lipodistrofias, es decir, para evitar dañar el tejido de la piel que provoca alteración en las dosis y el comportamiento de la insulina, generando desbalances en el monitoreo de la glucosa en la sangre.



Durante el último trimestre del embarazo, se recomienda ya no inyectar en el abdomen, y continuar con la rotación en los demás sitios de inyección.



No reuso



Como en cualquier otro caso de diabetes, en la diabetes gestacional tampoco se deben reutilizar las jeringas y las agujas para la aplicación de insulina. Son dispositivos médicos desechables, para un solo uso. La mala práctica del reuso puede afectar el control glucémico, la eficacia del tratamiento y también puede generar lipodistrofias en la zona de inyección.



A modo de cierre, la Educadora en Diabetes asegura: “El embarazo es una etapa muy especial en la vida de las mujeres y puede vivirse tranquila y plenamente, con disciplina y cuidados oportunos, la diabetes gestacional no debe presentar ninguna complicación para disfrutarlo al máximo.”