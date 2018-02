Mexicanos crean mecanismo para atacar cáncer de mama sin dañar células sanas

(Tomada de la Red)

El cáncer de mama es una de las enfermedades más diagnosticada en México, lo que más preocupa es que a mayoría de los casos son de menores de 40 años.Como es bien sabido, los tratamientos para combatir la enfermedad son agresivos y en la lucha por destruir las células cancerígenas, también acaban con las sanas.Por ello es que investigadores no han parado en su búsqueda por implementar técnicas que puedan salvar las células sanas y que los tratamientos se enfoquen a donde está el daño.Así fue como científicos de la Universidad Autónoma de México (UAM), campus Iztapalapa, desarrollaron mecanismos para destruir células de cáncer de mama mediante nanopartículas de oro (AuNP). El plus de este tratamiento es que no daña las células sanas.¿Cómo funcionan las nanopartículas de oro?Las AuNP son introducidas directamente al núcleo de las células con cáncer. Las primeras incrementan la rugosidad de las células, lo que provoca que provoca que puedan captar muchas más nanoesferas y lograr que sean destruídas con un menor número de AuNP, indica Muy Interesante Al suceder lo anterior, se destruirán células dañinas de una forma más eficiente y específica, pues las que no tienen cáncer no incrementan su rugosidad.Las nanoesferas miden 20 nanómetros. Otra ventaja de éstas es que las que no se incorporan a las células cancerígenas, no producen algún efecto secundario.Este avance en la medicina puede poner las bases para tratamientos y medicamentos que traten la enfermedad, u otros tipos de cáncer en un futuro.Los responsables del hallazgo fueron los doctores Carlos Lara Cruz y Javier Esteban Jiménez Salazar, egresados de la licenciatura, la maestría y el doctorado en Biología Eexperimental; Pablo Damián Matsumura y Nikola Batina Skeledzija, académicos de los departamentos de Biología de la Reproducción y Química, respectivamente, y Eva Ramón Gallegos, catedrática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.