Descubren bacteria que excreta oro

(Tomada de la Red)

Aunque pueda parecer increíble y propio de un cuento infantil, un equipo de investigadores alemanes y australianos parecen haber descubierto como la bacteria C. metallidurans excreta pepitas de oro, logrando realizar una milagro aureo.Para lograr este fenómeno se hacen necesarios una serie de metales pesados, generalmente tóxicos para otros organismos vivos pero que son el alimento de este microorganismo.La peculiaridad de esta bacteria era conocida desde hace algún tiempo, pero hasta ahora nadie había logrado explicar cómo ocurría. Y la clave está en el ecosistema. Porque según parece la C. metallidurans se alimenta de cobre, pero la forma de absorber cobre implica también absorber el oro asociado.Claro que como finalmente no metaboliza el oro, termina excretándolo en forma de pequeñas pepitas. Pero que nadie se haga ilusiones montando una granja de bacterias.Las cantidades generadas son tan mínimas que apenas miden unos nanometros de diámetro, indica Informe21 Ciertamente podría decirse que esta bacteria es como el rey Midas de la naturaleza, solo que realmente no convierte en oro lo que come, sino que simplemente lo filtra y acumula.Los investigadores aseguran que comprender este proceso puede permitir extraer oro de los minerales menos ricos, sin la necesidad de productos químicos tóxicos como el mercurio.