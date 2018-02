Google y Mozilla podrían acabar con el formato JPEG

(Tomada de la Red)

El año pasado, Apple logró reducir el tamaño de los archivos de fotos de forma espectacular, lo que te permitía tener el doble de fotos en tu iPhone. Pero espera, porque esta tecnología podría no ser la única dentro del mercado.Google, Mozilla y otras firmas que forman un grupo llamado Alliance for Open Media están trabajando en una tecnología fotográfica rival. Hasta el momento, durante el periodo de pruebas, las imágenes son 15 por ciento más pequeñas que el formato de fotos HEIC de Apple, aseguró Tim Terriberry, un ingeniero líder de investigación de Mozilla que trabaja en el proyecto. Pero que sean más pequeñas es sólo el comienzo.El proyecto aún es joven ––ni siquiera tiene nombre, y mucho menos un futuro claro. Pero tiene una sólida lista de aliados, una afinidad por la publicación en la web y características muy modernas que podrían convertirlo en el mejor candidato para superar las deficiencias del formato JPEG de la década de 1990."Es francamente tonto que sigamos confiando en la tecnología de compresión de hace 20 años", dijo Kelly Thompson, gerente general de 500px, un sitio de intercambio y venta de fotos. "El equipo que estamos utilizando para capturar y mostrar imágenes ahora excede los límites superiores de JPEG".De una manera u otra, las fotos van a mejorar. No está claro qué camino tomaremos o cuánto tiempo nos tomará, pero está claro que las fotos se están convirtiendo en algo más que las impresiones que puedes pegar en un álbum de fotos.JPEG no sólo está limitado por crear archivos innecesariamente grandes. También es un modelo muy débil cuando se trata de admitir una gama más amplia de tonos brillantes y oscuros, un espectro más amplio de colores y elementos gráficos como texto y logotipos.Además de eso, las fotos en estos días están transformándose en algo más que un rectángulo de pixeles, y JPEG no puede manejar la nueva tecnología fotográfica como ráfagas de disparos, tomas panorámicas, fotos en vivo y escenas en 3D.Fuente; CNET.COM