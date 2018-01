Usuarios del Galaxy Note 8 reportan falla por batería

(Agencias)

Al parecer, la surcoreana Samsung no se ha librado del todo de los problemas de batería en sus dispositivos, ya que recientemente, algunas unidades del Note 8 parecen tener problemas con ella.



Varios usuarios del dispositivo reportaron en los foros de la compañía, que sus dispositivos no vuelven a arrancar una vez se apagan cuando la batería baja hasta el 0%.



Samsung rápidamente dio respuesta a sus usuarios indicando que pueden reemplazar los dispositivos defectuosos que han reportado el fallo.



Sin embargo, este problema podría no solo afectar a este modelo, ya que algunos usuarios del S8 Plus habrían reportado la misma situación.



De acuerdo con "Engadget", Samsung todavía no ha emitido ningún tipo de comunicado, pero todo parece indicar que se trata de un caso muy aislado que afecta a un número muy determinado de equipos.