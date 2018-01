Tratamiento que promete curar un tipo de ceguera costará 425 mil dólares por ojo

(GH)

- Luxturna - Hace historia por 2 razones:

1. Es el 1er tratamiento aprobado para un trastorno genético congénito (Amaurosis de Leber)

2. Es el 1er medicamento que va a costar > $1 millón de dlls

* Es un #virus vector que transporta el gen de la rodopsina 😮#Medicina pic.twitter.com/eVJdCYHz8S — Alberto (@almagoch) 1 de enero de 2018

Un tratamiento genético innovador para una rara forma de ceguera la cual es hereditaria costaría 425 mil dólares por ojo -850 mil por ambos- dijo Spark Therapeutics Inc., la compañía de biotecnología que lleva la terapia al mercado.Desde que Spark's Luxturna fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos el mes pasado, la especulación sobre el precio ha crecido ya que quedó claro que la terapia sería una de las primeras -en una gran cantidad de medicamentos- que ofrecerían resultados notables después de una sola aplicación, informa Bloomberg Spark ofrecerá descuentos en función de si el medicamento funciona o no inicialmente para los pacientes con un tipo de enfermedad retiniana heredada causada por un gen mutante."Creemos que este precio refleja no sólo el revolucionario valor de Luxturna, sino que nos permitirá seguir invirtiendo para mejorar nuestro producto", declaró el presidente ejecutivo Jeff Marrazzo a Bloomberg.Las acciones de Spark subieron un 1 por ciento llegando hasta los 53.85 dólares la mañana de ayer en Nueva York.