5 tips para superar la adicción a las redes sociales

(Tomada de la Red)

Las redes sociales se crearon para conectar a las personas y darles la facilidad de una forma de acercamiento sin importar la distancia física en la que se encuentren. De un tiempo para acá se han ido incorporando nuevas funciones que hacen que prácticamente no nos imaginemos la vida sin ellas.De hecho, muchas personas las usan para el ocio, para aprender cosas, para conectar con su público, e infinidad usos más. Incluso, hay personas que saben cómo ganar dinero usando Facebook, indica Informe 21 Por otro lado, no es secreto que todas las cosas -por buenas que sean- cuando son consumidas en exceso ya empiezan a ser nocivas. Lo mismo pasa con las redes sociales. Cuando existe un consumo exagerado de estas, la vida real y la 2.0 se fusiona en la mente del usuario de una manera en la que se vuelve enfermizo.Si eres de las personas que: lo primero que hace al despertar es actualizar su perfil en las diferentes redes sociales, si tu vida gira alrededor de las publicaciones que harás durante el día, de los likes que recibes, de la información que postean otros usuarios a los que sigues y crees que las fotos y post que ves en ellas son 100% ciertos… déjame decirte que es muy probable que tengas un problema de adicción a las redes sociales.Si te identificas con este comportamiento y quisieras remediarlo porque está trayendo problemas a en tu vida diaria, mira a continuación estas recomendaciones para superar la adicción a las RRSS.- Admite que tienes un problema: lo primordial es que te des cuenta de que tu comportamiento no es saludable para ti. Imagina si usaras todas las horas que desperdicias en las redes sociales en actividades productivas. Quizá hasta supieras un nuevo idioma o fueras muy bueno en algún deporte, tema de estudios, entre otras cosas.- Implementa horarios: créate una agenda de momentos de uso de las redes sociales que no exceda de 2 horas al día en total. Puedes usarlas en bloques de 30 minutos o de 15. Al principio estarás ansioso esperando que llegue el momento en el que puedas usarlas, pero luego te irás “desintoxicando” de ellas y ya podrás esperar el próximo turno sin que te haga falta y hasta pases él.Por otro lado, debes comprometerte contigo mismo a realizar los cambios que necesitas. No sirve de nada tener una agenda o establecerte reglas si no te responsabilizas a tener la disciplina para apegarte a ellas. No es fácil porque se trata de una adicción, pero si tienes la voluntad, podrás lograrlo.- Bloquea las redes sociales de tu computador en tu horario laboral: puedes pensar que esta es una medida extrema, pero para circunstancias extremas hay que tomar este tipo de medidas. Existen aplicaciones o extensiones de navegador que te permiten bloquear las redes sociales en el horario que tú decidas.Puedes hacerlo durante tu jornada de trabajo, en tu tiempo libre o en los momentos en que más te cuesta mantener tu voluntad firme de no procrastinar en tus redes.- Ocupa tu mente: trata de no tener mucho tiempo de ocio, inscríbete en algún curso, sal con tus amigos, haz deporte y/o actividades que requieran de tu atención completa. Mejor aún si son actividades que te dejarán aprendizajes o ganancias tanto en el presente como para el futuro. Esto aparte de ayudarte a no estar tan obsesionado con las redes sociales, será vital para que crezcas como persona en diferentes aspectos de tu vida.- Elimina las notificaciones: algo que realmente te ayudará a depurarte es activar en tu teléfono las notificaciones que de verdad hagan falta -ninguna, o quizá las que tengan que ver con tu trabajo-.Hacer esto te eliminará la obligación constante de estar mirando el teléfono y estar prestándole una atención innecesaria que lo que hace es malgastar ese valioso recurso no renovable llamado tiempo.