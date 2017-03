César Domínguez, nuevo director de Divulgación de Ciencia de UNAM

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Desde el pasado primero de marzo, el doctor en ecología César Augusto Domínguez Pérez-Tejada tomó la estafeta como titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (DGDC-UNAM), en sustitución del astrofísico José Franco.



César Domínguez fue director del Instituto de Ecología de la UNAM, desde donde impulsó el posgrado en sostenibilidad y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (Lancis), es profesor titular C en esa institución e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel III.



Con una idea clara de la importancia de informar a jóvenes y adultos sobre cómo la ciencia forma parte de la vida diaria, el doctor Domínguez asumió la titularidad de la DGDC, dependencia adscrita a la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM.



“La ciencia es importantísima y está en todo. La vivimos de manera cotidiana, en la medicina, lo que comemos, con lo que nos vestimos, en todo está la ciencia, y una dependencia como esta tiene una misión fundamental que es informar de ello al público en general”, dijo en entrevista al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.



Domínguez Pérez-Tejada es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios y doctor con mención honorífica en ecología por la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado.



Realizó una estancia posdoctoral en el Centro de Ecología de la UNAM, y posteriormente obtuvo una beca de la Comunidad Económica Europea para realizar un posdoctorado en la Estación Biológica de Doñana en España. A su regreso en 1992, se incorporó a la planta académica del entonces Centro de Ecología.



“Saber lo básico de la ciencia va a permitir a la sociedad tener un pensamiento crítico y entender mejor la naturaleza, lo que nos da la oportunidad de tomar mejores decisiones en la vida”, señaló el investigador.



Entre los planes del nuevo director está dar continuidad a los proyectos impulsados por el doctor José Franco mientras estuvo al frente de esa dirección.



Añadió que se incluirá el tema de la sostenibilidad en los contenidos de los museos universitarios, pues se trata de un concepto transversal que involucra a todos.



Líneas de investigación



Quien en 2001 fue profesor invitado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California-Irvine, es experto en biología evolutiva con un interés particular en la evolución de las adaptaciones.



En este campo se ha especializado en el estudio de la evolución de la sexualidad de las plantas, la ecología evolutiva de las interacciones bióticas y los conflictos de interés que subyacen en las dinámicas complejas de selección natural, como la denso-dependencia.



Su investigación incluye el desarrollo de modelos de simulación, experimentación y estudios empíricos de ecología, genética cuantitativa y de poblaciones y filogeografía.



Ha participado en proyectos de vinculación relacionados con el inventario y el diagnóstico del efecto de las especies invasoras en la biodiversidad de México.



Domínguez Pérez-Tejada tiene publicados más de 50 artículos indizados, una decena de capítulos de libro arbitrados y artículos de difusión científica. Es árbitro regular de 14 revistas científicas internacionales, dos nacionales y revisor para el Fondo de Cultura Económica y Cambridge University Press.



También ha sido invitado en repetidas ocasiones por la Organization for Tropical Studies como profesor en el curso de Ecología Tropical y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONYCET) de Argentina para impartir cursos sobre Ecología Evolutiva.



En 2005, junto con el doctor Adrián Martínez de la Facultad de Medicina de la UNAM, obtuvo el premio "Alfonso Robinson Bours" en Educación Médica otorgado por la Fundación Mexicana para la Salud.



Entrevistado por separado, el coordinador general del Foro Consultivo José Franco, expresó su beneplácito con el nombramiento de César Domínguez como nuevo director de Divulgación de la Ciencia de la Máxima Casa de Estudios a quien deseó el mayor de los éxitos en su nuevo encargo.



Consideró que Domínguez es un científico de muy alto nivel, cuyos campos de estudio en las áreas; ambiental y de sostenibilidad, jugarán un papel central en el presente y el futuro de nuestro país y del mundo.



Esto es importante, agregó Franco, especialmente ahora que los efectos del cambio climático son puestos en duda en algunos círculos políticos de Estados Unidos, por lo que adquiere gran importancia la difusión amplia de las evidencias y el pensamiento científico entre la población.



Expresó que desde hace algunos meses ha sostenido conversaciones con él y confió en que habrá una amplia colaboración entre el Foro Consultivo y la DGDC en los próximos años.