¡Espéralo! En 2018 llegará el primer smartphone con pantalla holográfica

(Tomada de la Red)

una empresa mejor conocida por fabricar cámaras de video que se usan en los sets de Hollywood, desveló un smartphone de 1,195 dólares que asegura es el primer celular con display holográfico.Su nombre es Hydrogen One, es un celular Android con una pantalla de 5.7″ que puede cambiar entre mostrar contenido tradicional en 2D y lo que RED describe como contenido holográfico “multi-vista”, desde juegos interactivos hasta apps de realidad virtual.Para los camarógrafos profesionales, RED planea eventualmente integrar el Hydrogen One a su línea actual de cámaras, para que pueda usarse como interfaz y monitor en un lugar de grabación en el campo. El Hydrogen One podrá conectarse con accesorios compatibles en un futuro para grabar imágenes fijas y en movimiento de alta calidad.Pero si quieres comprar el celular sólo por curiosidad para ver hologramas, llegará con la interfaz Red Channel precargada, una selección de contenido holográfico que incluye películas y juegos en formato .h4v. Red Channel también te permitiría cargar tus propios archivos .h4v.El audio está un paso arriba de lo que se esperaría de un smartphone común. El sistema operativo Android personalizado de Hydrogen One incluye algoritmos que pueden traducir señales de audio estéreo a audio de canales 5.1. “La diferencia que esto provoca sería suficiente para justificar el sistema completo”, dice la ficha de datos de Hydrogen One.Y necesitarás bastante justificación para considerar comprarte el Hydrogen One como una compra impulsiva. El modelo básico, con cuerpo de aluminio, te costará 1,195 dólares.También puedes decidirte por un modelo de titanio por 1,595 dólares.Ambos están disponibles ahora para preventa; se espera que comiencen los envíos en el primer trimestre de 2018. Con información de PUBLIMETRO.COM.MX