Tu smartphone tiene más bacterias que el WC

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu Smartphone? Es decir, la superficie del mismo con la que estás en contacto todos los días.



Si no lo recuerdas, te recomendamos hacerlo más seguido ya que tu equipo móvil podría ser una fuente de virus e infecciones en mayor cantidad que un WC.



De acuerdo con un estudio realizado por Apple, sus usuarios desbloquean sus iPhone aproximadamente 80 veces al día y por lo general, en cada ocasión tienen contacto con la pantalla miles de ocasiones.



Debido a todas las cosas con las que tenemos contacto, es que en el momento en que utilizamos nuestro teléfono le transmitimos microbios y virus que tenemos en nuestras manos.



De acuerdo al National Institute of Health, tu móvil está más sucio que un sanitario, debido a que lo tocamos todo el tiempo y porque el inodoro se limpia con más frecuencia.



Asimismo, varios estudios han mostrado que en los equipos celulares, se encuentran bacterias como la E. coli, MRSA, Streptococcus entre otras más.



Sin embargo, no se trata de algo exclusivo de los móviles, ya que también las tablets y teclados cuentan con grandes cantidades de microbios, así lo indica el New York Daily News.



Entonces ¿existe algún riesgo?



Esta serie de microorganismos generalmente no van a causarnos enfermedades a nosotros mismos, simplemente porque son nuestros, sin embargo, la situación cambia si lo utiliza alguien más, ya que usar el móvil de un conocido puede ser tan perjudicial para tu salud que compartir un pañuelo.



La solución es simple; con un simple paño de microfibra seco podemos eliminar buena parte de esas bacterias, si bien retirarlas todas es misión casi imposible.