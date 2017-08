¿Podemos evitar que las células envejezcan?

(Tomada de la Red)

Para tratarse de un fenómeno que afecta a todos los seres vivientes, el envejecimiento no tiene nada de simple. Los experimentos que se enfocan en entender el envejecimiento son numerosos y variados, algunos analizan el rol del cerebro y la mitocondria, mientras que otros analizan la implicación de ciertas proteínas.Ahora, el más nuevo estudio llevado acabo del Instituto de Investigación Metodista de Houston (HMRI) está buscando un enfoque distinto, que se basa en los cromosomas. Específicamente, los telómeros – ubicados en la punta de cada cromosoma, cuyo longitud supuestamente corresponde a la edad, indica Muy Interesante Los investigadores estudiaron las células en niños con una enfermedad genética fatal llamada progeria que causa envejecimiento prematuro.En el estudio, los científicos descubrieron que extender los telómeros acortados detenía el envejecimiento en una muestra aislada de células tomadas de pacientes con progeria.Este no es el primer reporte que ha encontrado una relación entre los telómeros y el envejecimiento. Sin embargo, el campo aún no es considerado preciso. Peter Lansdorp, profesor de medicina genética en la Universidad de Columbia Británica, dijo a la revista Motherboard que hay mucho que aprender en el área: “No es difícil encontrar a personas de 70 años con telómeros más largos que un adolescente,” declaró, notando que el declive en los telómeros funciona como un “mecanismo de supresión de tumores” para el cuerpo.Además, el estudio utilizo muestra de sólo 17 paciente – en un ambiente controlado en un laboratorio, por los que los investigadores aún necesitan ver si esto podría funcionar en células que funcionan dentro del cuerpo. El siguiente paso será llevar a cabo el mismo tratamiento pero directamente en el cuerpo de los pacientes, comenzando con niños que padecen progeria.RELACIONADO: Ejercicio revierte envejecimiento celularAún así, el líder del equipo y catedrático del departamento de ciencias cardiovasculares en HMRI, John Cooke tiene esperanzas. “Podemos al menos detener o retardar el envejecimiento acelerado,” dijo en un comunicado de prensa. “Quiero desarrollar una terapia para estos niños. Se trata de una necesidad que no ha sido satisfecha.”