Mario Kart llegará a móviles con Mario Kart Tour

(Tomada de la Red)

Después de Super Mario Run y Fire Emblem, Nintendo anuncia su próximo y tercer gran juego para teléfonos: Mario Kart Tour.Lamentablemente Nintendo no entregó más detalles al respecto, excepto que está en desarrollo y se lanzará “antes que termine el año fiscal 2019”, lo que podría ser en cualquier momento entre abril de 2018 y marzo de 2019, indica Informe21 Sobre quien lo está haciendo, cómo se jugará y que pistas y personajes traerá, nadie sabe todavía. Pero por ser Mario Kart una de las franquicias más poderosas de Nintendo, esto tiene todo el potencial de ser algo muy grande, quizás más que el mismo Super Mario Run.Hace poco Nintendo anunció que ya ha vendido casi 15 millones de Nintendo Switch y 7.3 millones de Mario Kart 8 Deluxe; o sea, que cada dos consolas se compra una copia de ese juego que en su versión original ya fue uno de los más vendidos de la ¿fracasada? Nintendo Wii U. Como para hacerse una idea de lo que significa Mario Kart para la marca.Mario Kart Tour llegará a reemplazar a la próxima a desaparecer Miitomo. OK, no a reemplazarla exactamente porque son cosas muy distintas, pero esto significa que Nintendo sigue apostando fuerte por el mundo móvil más allá del éxito de la Switch.