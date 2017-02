España investiga a 4 presuntos hackers

MADRID,España.(AP)

España investiga formalmente a cuatro personas sospechosas de haber hackeado la página del sindicato de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, informaron las autoridades el jueves.



El anuncio aportó más detalles sobre la operación que llevó a conjeturas de si había sido detenido Phineas Fisher, una especie de Robin Hood virtual al que se le atribuye la revelación de operaciones de vigilancia gubernamental en todo el mundo y que el año pasado presumió haber estado detrás del ciberataque a la página web del sindicato de los policías catalanes.



Sin embargo, el comunicado policial no dice si fue arrestado este hacker notorio.



Un portavoz de los Mossos d'Esquadra informó el jueves que era demasiado pronto para establecer una conexión entre los cuatro arrestos y Phineas Fisher.



En un reciente intercambio de emails con The Associated Press, Phineas Fisher o alguien actuando en su nombre negó cualquier vínculo con las detenciones.



"Es posible que las personas arrestadas retuitearan o de alguna forma difundieran la información filtrada de la policía, lo cual podría ser un delito en España; o es posible que la policía solo arrestara a algunas personas al azar que parecen hackers, no tengo idea", dijo la persona, quien agregó: "mi 'carrera' como Phineas Fisher terminó, solo regresé en línea para comentar de los reportes de que la policía española me había arrestado".



Las autoridades españolas informaron que las personas que están bajo custodia son ingenieros de tecnología de la información y que usaron la red Tor para no dejar rastro de sus actividades online, pero un error los condujo a un hombre de 33 años de Salamanca.



Posteriormente en Barcelona fueron detenidos un hombre de 31 años y una mujer de 33. Una cuarta persona, un hombre, se entregó el jueves.



Los hackers son sospechosos de infiltrarse en el cibersitio del sindicato de los Mossos d'Esquadra, de apoderarse de su cuenta en Twitter y filtrar información personal de más de 5.500 agentes en mayo pasado, de acuerdo con la policía catalana.