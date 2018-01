Filtrados 6 nuevos smartphones Nokia a estrenarse en 2018

(Tomada de la Red)

Tal parece que Nokia viene con todas sus fuerzas este nuevo año, y es que después de haber estado fuera del ‘top’ de los fabricantes más conocidos por algunos años, ahora es probable que Nokia quiera recuperar su lugar y esta última filtración podría darnos más detalles.Y es que se han filtrado no uno, sino seis modelos que, probablemente serán lanzados este año por el fabricante finlandés.Entre los modelos que destacan y de los cuales les hemos contado un poco, están los Nokia 9, Nokia 6 (2018) y Nokia 8 (2018), el Nokia 1, Nokia 4 y Nokia 7 Plus también serán presentados este año.Se presume que el 19 de enero los móviles Nokia 9, Nokia 6 (2018) y Nokia 8 (2018) serán presentados en un evento organizado por la HMD, como les contamos anteriormente el Nokia 9 podría ser el primer móvil de la marca en presentarse como un móvil “todo pantalla” o de bíseles reducidos, también contará con un lector de iris y estrenará el procesador Snapdragon 835.Por su parte, el Nokia 6 versión 2018 vendrá con más innovaciones, pantalla de 5,5 pulgadas FullHD, procesador Snapdragon 630, 4GB de RAM y ROM de 32 GB y 64 GB.El Nokia 8 2018 también será presentado este mes y tal parece que superará al modelo estrella de la marca, el Nokia 8.Otros smartphones que también se darán a conocer este año, son el Nokia 1, que como les contamos anteriormente, promete ser un móvil funcional y a un precio asequible –menor que 100 euros-, contará con pantalla HD, RAM de 1GB y 8 GB de almacenamiento interno.Así mismo el Nokia 4 será el sucesor del Nokia 3y el Nokia 7 Plus vendría a suplantar al Nokia 7 que ya son conocidos en el mercado asiático.Sin duda, Nokia tiene pensado abarcar todo tipo de mercados, por lo que solo queda esperar el lanzamiento de estos nuevos dispositivos, que pondrán a elegir a muchos