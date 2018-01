NASA entrenará astronautas en desierto mexicano para misión a Marte

(Agencias)

La Agencia Espacial Mexicana (AEM), la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y la Universidad de Sonora trabajarán conjuntamente para realizar pruebas en el Campo Volcánico de la Reserva de la Biósfera "El Pinacate", con el objetivo de entrenar Astronautas para la misión multinacional de la humanidad a Marte hacia 2030.



"Es un hecho histórico poco conocido que este lugar en Sonora, por sus características únicas, fue seleccionado por NASA como campo de entrenamiento para los Astronautas del Programa Apolo de 1965 a 1970, en lo que significó la primera exploración lunar hecha por el ser humano", explicó el director general de AEM, Javier Mendieta Jiménez.



Varios grupos de astronautas de Estados Unidos, entre ellos los icónicos Edgar Mitchell y Alan B. Shepard, detalló, se entrenaron allí. Recordó que desde 1972 no se ha regresado a la Luna, y ahora, 45 años después, que comienzan a reactivarse las misiones al espacio con el nuevo reto hacia Marte, el lugar vuelve a recibir expediciones para tal fin.



Bajo un enfoque multidisciplinario, científicos y especialistas visitan nuevamente este sitio para la preparación de lo que será recordado como la segunda gran exploración espacial de la humanidad hacia 2030, por lo que la AEM y la ONG National Space Society (Sociedad Nacional del Espacio) de Estados Unidos, organizaron una expedición al lugar.



Para estos primeros trabajos de exploración se integró un equipo, formado por un Investigador de la Universidad Estatal de Arizona en Phoenix, el Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas, un profesor investigador emérito de la Universidad de Sonora, y dos estudiantes de Maestría del Instituto de Geofísica-UNAM.



Así como por tres especialistas de la National Space Society, cuatro miembros del personal de El Pinacate, y por parte de la AEM el Director de Divulgación de Ciencia y Tecnología Espacial, Mario Arreola Santander, quien ya ha colaborado en proyectos con NASA desde 1985, y su Gerente de e-educación y e-divulgación, Rodrigo Pérez González.



Al tratarse un sitio de gran interés turístico en la entidad por su afluencia de visitantes, El Pinacate (Gran Desierto de Altar) es único en México y el mundo por combinar el campo de lava más espectacular y joven de Norteamérica con extensos campos de dunas en la región más seca del desierto sonorense, cuya belleza puede apreciarse incluso desde el espacio.



Los expertos destacaron que al menos media docena de grandes empresas espaciales privadas trabajan en la misión al planeta rojo y la propia luna, por lo que la megatendencia actual es que la exploración espacial ya no está limitada únicamente a las acciones y presupuestos de los gobiernos.



Con acciones como ésta, y fundamentalmente a través de capital humano, por ejemplo, de médicos espaciales como el Dr. Emmanuel Urquieta que ya trabaja en ello con NASA, México podrá participar cada vez de más maneras en esta odisea, como se anunció en el pasado Congreso México hacia Marte, organizado por la AEM.