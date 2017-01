Frutas y verduras protegen salud mental

(Tomada de la Red)

Consumir frutas y verduras regularmente no sólo contribuye a una buena salud física, sino mental. (Verduras aumentan la longevidad)



Utilizando información recolectada en la Encuesta de Salud de Inglaterra, la cuál incluye a 14,000 hombres y mujeres, médicos de la Universidad de Warwick descubrieron que tanto el malestar como el bienestar mental de un individuo se asociaban directamente con el consumo de frutas y verduras. (Comida chatarra aumenta depresión)



Los investigadores, liderados por el Dr. Saverio Stranges, encontraron que del total de los participantes que gozaban de bienestar mental, el 33.5% comían cinco o más porciones de frutas y verduras al día, 31.4% tres a cuatro porciones y 28.4% entre una y dos, sólo el 6.8% consumía menos de una porción diaria. Concluyen que a mayor ingesta de vegetales, menor será la probabilidad de sufrir malestar mental. (beneficios del brócoli y plátano)



Los expertos explican que el bienestar mental es más que la ausencia de síntomas o enfermedades; es un estado en el que la gente se siente y funciona bien. El optimismo, la felicidad, el autoestima, la capacidad de recuperación y las buenas relaciones con los demás son parte de este estado. Es importante para mantener no sólo una buena salud mental, sino para proteger contra las enfermedades físicas. (Vitamina C contra el derrame cerebral)