¿Qué pasaría si la Tierra comenzara a girar más rápido?

(Tomada de la Red)

En el mundo del cine es muy fácil imaginar qué pasaría si esto o aquello, darle una patada a la ciencia y plasmarlo en la pantalla. Pero la realidad es bien distinta.Sin embargo, los científicos modernos tienen respuestas para (casi) todo, incluso para interpretar qué sucedería si la Tierra comenzara a girar más rápido.¿Te interesa? Pues presta atención.Qué sucede si la Tierra comienza a girar más rápidoComo es lógico, una mínima variación en la velocidad de giro ya sería una catástrofe, que incluiría efectos casi de guerra nuclear. Por más que el pobre Donald Trump crea que lo sabe todo, lo cierto es que el clima variaría drásticamente, aunque probablemente, él y todos nosotros estaríamos muertos mucho antes para saberlo. Asimismo, durante el tiempo de vida que nos quede, encontraríamos estos efectos.Pérdida de pesoLa fuerza centrífuga del giro de la Tierra estaría constantemente intentando sacarnos de esta bola de barro. De hecho, hoy pesas más en el Ártico que en el ecuador del planeta por este efecto. Pues imagina algo así, pero a lo bestia.Jet lag constanteEste efecto se produciría si el cambio de velocidad de giro fuera elevado. Es decir, a unos 150 kilómetros más que ahora, los días durarían un par de horas menos, por lo que nuestro cuerpo se tendría que acostumbrar a diario al cambio horario.Poderosos huracanesOtro efecto desastroso serían los huracanes. Si ahora pueden ser temibles, a mayor velocidad estos fenómenos meteorológicos serían extremadamente destructivos, ya que girarían más rápidos y liberarían mayor cantidad de energía.Mundo acuático¿Recuerdas la aciaga película de Kevin Costner? Pues prepárate para vivir en un mundo lleno de agua, ya que provocaría la subida del nivel del mar. Ahora si, según la velocidad, podrían ser unos centímetros, o incluso metros. Muchas ciudades costeras acabarían inundadas.TerremotosTambién nuestro planeta sufriría terremotos mucho más poderosos y desastrosos para la vida en el globo. Los polos se aplanarían y se ampliaría el ecuador, logrando que la corteza se desplace, indica Informe 21 Todos nos ralentizaríamosAunque parezca sorprendente, la velocidad de giro de la Tierra fluctúa. Asimismo, dichas fluctuaciones no son excesivas y no las notamos y fueron hace siglos. No obstante, hoy, si aumentase considerablemente, los vientos serían más fuertes y poderosos, lo que nos ralentizaría en todos los sentidos, ya que tendríamos que luchar contra condiciones mucho más extremas que hoy en día.