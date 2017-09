Señales engañosas de un nivel alto de azúcar en la sangre

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, el padecimiento que registró más muertes en 2015 fue la diabetes mellitus. Sin embargo, la obesidad y la diabetes conforman una epidemia global.



En nuestro país, la diabetes es la segunda causa de muerte en México, por encima del cáncer y, como sabrás, la diabetes es una condición ocasionada por niveles altos de azúcar en la sangre.



Estas son muy malas noticias. Si no nos checamos, la condición puede provocar serios problemas como enfermedades cardíacas, daños en los riñones, en los nervios y pérdida de visión.



Una de las razones por las que la gente no recibe tratamiento para esto… es porque no sabe que lo tiene, y es que los síntomas provocados por un nivel alto de azúcar en la sangre pueden ser engañosos. Tienden a desarrollarse gradualmente… y cuando la gente empieza a poner atención, usualmente es demasiado tarde.



Estás yendo mucho al baño



La primera señal de niveles altos de azúcar es un ligero y gradual incremento en las ganas de orinar. Y es que cuando tienes mucha glucosa (o sangre) en la sangre, los riñones tratan de eliminarla a través de la orina.



Como resultado, terminas en el baño con mayor frecuencia, incluso mientras duermes. Y como estarás perdiendo mucho fluido, posiblemente tengas mucha sed y resequedad en la boca.



Tienes mucha sed



Como estás yendo mucho al baño, tu cuerpo perderá más agua de lo normal, lo cual te pone en riesgo de una deshidratación.



Esto te hará sentir mucha sed y podrías tener la boca súper reseca, independientemente de la cantidad de agua que consumas.



Estás súper cansada



La fatiga es un efecto secundario de la deshidratación. Si vas mucho al baño y tienes sed, te encontrarás exhausta. Incluso podrías tener una sensación de fatiga estando en la cama. Esto también sucede porque no estás durmiendo mucho a causa de las ganas de orinar.



Visión borrosa



Tu mácula es un lente pequeño en el centro del ojo que facilita la visión central aguda. Pero cuando los niveles de glucosa son altos, el fluido puede penetrar en el lente e inflamarlo. Esta inflamación cambia la forma del lente, volviéndolo incapaz de enfocar apropiadamente. Cuando esto sucede, tu visión no será clara, aún con el uso de lentes.



Encías sangrantes



Las bacterias que aman el azúcar hacen que las heridas tarden más en sanar. Estas mismas bacterias pueden dañar tus encías, causando enrojecimiento, inflamación, sensibilidad y sangrado a la hora de cepillarse los dientes.



Normalmente el cuerpo lucha contra estas infecciones, pero los niveles altos de glucosa hacen que la boca se convierta en un ambiente más amigable para las bacterias.



¿Qué hago si tengo estos síntomas?



Sentirse con mucha sed o cansada uno o dos días es normal. Pero si los síntomas prevalecen por más de una semana, o si cumples con todas estas señales, no dudes en consultarlo con un doctor. Estos son síntomas claros de diabetes, y debes checarte lo más pronto posible.



Tu doctor te pedirá exámenes de sangre y de glucosa. Si salen mal o altos, te recomendará un tratamiento. Pero si no haces ningún cambio en tu estilo de vida, seguirás arriesgando tu vida.