Científicos fabrican alimentos de la electricidad

(Tomada de la Red)

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que unos 795 millones de personas en todo el mundo se acuestan con hambre cada noche.Entre la creciente población de la humanidad y el cambio climático, que plantea graves amenazas a la agricultura y nuestros suministros de alimentos, no es un problema que se terminará, indica Muy Interesante Investigadores han estado trabajando para tratar el efecto que el ganado tiene en el cambio climático, así como las consecuencias que tendrá en nuestros cultivos, desarrollando carnes cultivadas en laboratorio y cultivos resistentes a la sequía.Pero un grupo de científicos finlandeses han presentado una solución diferente: una proteína de una sola célula creada con energía y es suficientemente nutritiva para alimentar a una familia.Según estos científicos locos, la creación del alimento sintético requiere solamente dióxido de carbono, agua, microbios, y electricidad. En otras palabras, no tendrás que comprar una bolsa propietaria de ingredientes.Las materias primas están expuestas a la electrólisis, definida como un proceso de descomposición química al pasar una corriente eléctrica a través de un líquido o solución que contiene iones en un biorreactor.El resultado es un polvo compuesto por más de 50% de proteínas y 25% de carbohidratos, así como grasas y ácidos nucleicos. Su textura real es maleable, resultado de los microbios utilizados.Este polvo de energía literal se creó en el proyecto Food From Electricity, una colaboración entre la Universidad Finlandesa Lappeenranta de Tecnología y el Centro de Investigación Técnica VTT.No te emociones demasiado sobre las posibilidades culinarias. Actualmente, toma aproximadamente dos semanas para que un biorreactor produzca un gramo de proteína. El científico principal del VTT, Juha-Pekka Pitkänen, cree que tomará alrededor de una década antes de que una versión más eficiente del sistema esté ampliamente disponible.La esperanza es que puede funcionar en cualquier lugar donde haya energía renovable. La temperatura, la humedad y el tipo de suelo son irrelevantes.Hipotéticamente, la tecnología puede ser transportada a las zonas áridas o regiones que sufren de sequía como un medio para proporcionar alimento a las poblaciones hambrientas.