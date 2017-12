Nuevos chefs en Casino del Sol: Puro talento

PHOENIX, Arizona()

Siempre a la vanguardia y en atención a sus clientes, Casino del Sol está en constante búsqueda por ofrecer lo mejor; tal es el caso del área de restaurantes, pues recientemente han integrado al equipo a tres destacados chefs, informó el establecimiento en comunicado de prensa.



"Es realmente emocionante tener tanto talento en nuestro equipo culinario", expresó Víctor González, director Ejecutivo de Alimentos y Bebidas de Casino del Sol: "Chef Carlos, chef Roderick y chef Xander son maestros de su arte y nos darán magia desde su cocina en Casino del Sol".





Carlos Guerrero



Sous Chef de Casino del Sol



Veterano de lo culinario en Tucson; a su trayectoria se suman 10 años en JW Marriott Tucson Starr Pass Resort & Spa donde obtuvo importantes reconocimientos.



Fue nominado como Global Chef para Marriott Internacional; nombrado como Chef Principal para la organización March of Dimes en 2015, y fue campeón en 2010 del Backyard Barbecue.



Un artista culinario que trae consigo belleza y curiosidad en todo lo que crea; Guerrero asistirá al Chef Ejecutivo, Ryan Clark, en todas las operaciones culinarias de los diez restaurantes que puedes disfrutar en Casino del Sol y Casino of the Sun.



Roderick LeDesma



Chef de Cuisine en PY Steakhouse



Su amor por la cocina empezó a muy temprana edad: su primera experiencia con la alta cocina fue en el restaurante Primo en JW Marriott Starr Pass Resort & Spa; LeDesma escaló rápidamente y fue reclutado por la chef Melissa Kelly, agraciada con el reconocido premio James Beard.



Después de un tiempo, regresó a Primo Tucson como Chef de Cuisine; hoy LeDesma, con su brillante futuro y pasión por la cocina, continúa su camino en PY Steakhouse, reconocido con cuatro estrellas por Forbes y condecorado por Wine Spectator.



Xander Cameron



Chef de Cuisine en Ume



Cuenta con dos décadas de experiencia; regresó de Nueva Zelanda, donde lanzó un premiado concepto de comida asiática así como varios restaurantes.



Su experiencia en sushi la adquirió en Wisconsin, así como el concepto 'de la granja a la mesa' con un menú de comida nuevoamericana; con su pasión y creatividad culinaria, está desarrollando nuevos platillos en Ume Sushi.





Frase



"Su pasión y habilidades brindarán experiencias inolvidables a nuestros huéspedes"



Víctor González, director Ejecutivo de Alimentos y Bebidas de Casino del Sol