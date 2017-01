Condena Grijalva órdenes ejecutivas dirigidas a inmigrantes

ARIZONA (GH)

El congresista Raúl M. Grijalva dio la siguiente declaración después de que la administración de Trump firmó órdenes ejecutivas que impondrían limitaciones severas a la inmigración y a los refugiados.



Las órdenes ejecutivas limitarán el acceso de los refugiados y permitirán la construcción de un muro fronterizo.



“Continuar a militarizar nuestro muro fronterizo es desperdiciar miles de millones de dólares en un esquema que es imposible desde la perspectiva geográfica y económica. No se conseguirá nada más que la criminalización de inmigrantes y solicitantes de asilo político al imponer la detención obligatoria. Al mismo tiempo, el muro es una barrera al comercio transfronterizo que es tan vital para las comunidades fronterizas como la que represento en el Sur de Arizona. No sólo daña las economías locales, sino que también altera la migración de más de 100 especies en peligro de extinción, y plantea preocupaciones de soberanía en tierras tribales a través de la frontera Sur”.



“El costo humano es aún más asombroso. Forzar a las autoridades locales en implementar las leyes federales de inmigración daña la confianza entre las jurisdicciones locales y las comunidades a las que sirven. Los inmigrantes no proporcionaran información vital por miedo a su propia seguridad”.



Cuando nuestros líderes se comportan de manera imprudente, nuestra gente muere.



Los refugiados son, por definición, personas que huyen de la persecución, no los propios perseguidores.



Trágicamente, las órdenes ejecutivas del Presidente Trump mantendrán a los refugiados en zonas de guerra y regresaran a aquellos que buscaron refugio en nuestro país sin la oportunidad de presentar su caso de asilo a sus países de origen.



“Esto no representa nuestra nación. Pero para todos que viven con temor acerca de lo que Trump está haciendo, les aseguro que yo estaré de pie con mis antepasados y la comunidad de inmigrantes todos los días hasta que tengamos un presidente que entienda quiénes somos como estadounidenses y qué representamos”.